黑心醫院「假徵工讀生、真刷健保卡」污錢　醫生辯：他們都自願的

▲桃園市賴姓醫師去年5月起以診所應徵工讀生等名義，要應徵者填寫初診單與健保卡過卡，再向健保局浮報費用被查出。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓醫師從去年5月起以應徵工讀生為名義，面試時以填寫初診單、個人履歷等個資，私下製作不實就診紀錄詐領健保費用，健保局查獲後提告，24位應徵者偵訊時都作證是去應徵工作或歸還文件，並非就診，賴則對犯行全都否認，辯稱應徵者都是出於自願填寫初診單與繳交健保卡；檢方6日偵結依偽造文書、詐欺取財等罪嫌提起公訴。

檢方調查，43歲的賴姓醫師遭指控從去年5月起至9月間以應徵工讀生名義，總計24位應徵者面試時、上班或返還文件時，填寫初診紀錄單與個人基本履歷資料，還以確認身分要求提供健保卡過卡，事後以醫院業務就醫醫療明細向健保署虛報門診診療、檢查、評估等費用，總計詐領3萬9753元，健保署查獲後向警方提告。



賴男在偵訊時均否認所有犯行，辯稱記載的病歷病人都是出於自由意志填寫初診單，並將健保卡交付櫃台人員掛號，過程中也有診間會談，有執行臨床業務等；但應徵者共24人則指證，只是去應徵工作並未就醫，不知道記載病歷，且病歷所載內容不實在；檢方認為賴前後多次有詐欺取財罪嫌，被查出向健保署虛報總計61件、詐領近4萬元之事實，偵結依偽造文書、詐欺取財等罪嫌提起公訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►3男摩鐵槍枝交易 起獲罕見土耳其制式連發手槍

►王浩宇控「村長」直播影射性向 法院駁回：「同性戀」非貶抑之詞

►韓國瑜桃園上廁所案 鄭文燦：政治人物不應以造謠製造事端