英雄典範！陸軍航特部殉職2飛官追晉中校、少校　蔡英文頒褒揚令

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍航特部本月16日參加「漢光36號」演習實兵演訓，其中2架OH-58D戰搜直升機在新竹基地起飛3分鐘後失事墜毀，飛官簡任專、高嘉隆不幸殉職，國防部30日在陸軍航特部「龍城」基地機棚舉行聯合公祭，蔡英文總統頒發褒揚令與忠勇勳章，陸軍司令陳寶餘則為2人分別追晉中校與少校官階，場面備極哀榮。

▲陸軍航特部601旅殉職飛官30日在「龍城」基地舉行聯合公祭儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸軍航特部601旅殉職飛官30日舉行聯合公祭儀式，蔡英文總統頒曾褒揚令給簡任專中校家人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項聯合公奠會場在航特部601旅「龍城」基地航道旁停機棚，會場前方分別是簡任專、高嘉隆著飛行軍裝、太陽眼鏡的巨幅照片，會場兩旁大螢幕則播放兩位飛官生前與家人、袍澤照片，提供親友與昔日部隊官兵緬懷簡任專、高嘉隆。

▲陸軍航特部601旅殉職飛官30日舉行聯合公祭儀式，蔡英文總統頒曾褒揚令給高嘉隆少校家人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統在國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘上將等人陪同下參加公祭並頒贈褒揚令，同時向簡任專中校與高嘉隆少校英靈致祭，以表彰兩位傑出飛官為國盡忠、守護國人安全英勇事蹟，蔡英文逐一向遺眷慰問致意；陸軍司令陳寶餘主持追晉儀式並頒發忠勇勳章，由簡任專家人與高嘉隆父親代表接受，同袍則為兩位殉職飛官靈柩覆蓋國旗與陸軍隊旗。

據陸軍航特部指出，簡任專中校與高嘉隆少校是陸軍OH-58D（戰搜直升機）優秀飛行員，多次執行年度漢光、聯勇操演與空武射擊等重要演訓勤務，表現優異深獲肯定，本月16日支援新竹空軍基地任務結束欲返回駐地時，因直升機緊急降落時為閃避民宅，毅然決定犧牲自己守護人民安全，展現盡忠職守、捨己護民高尚節操，實為國軍英勇典範。

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