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23歲台日混血女警！　她放棄日本籍　大學畢業考上警察圓夢

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▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以（左）與同事高孟婷（右）拍攝宣導短片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以（左）與同事高孟婷（右）拍攝宣導短片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於不少青少年趁暑假期間打工賺錢，卻常常陷入詐騙集團求職陷阱，桃園市警局龜山警分局拍攝宣導短片，找來女警高孟婷與台日混血女警北野真以合作拍攝宣導短片以提醒青少年注意事項；出生在日本大阪的北野真以說，從小就以當警察為志願，成年後回日本放棄日本國籍，返台完成大學學業，幸運考上警察特考如願達成當警察的夢想。

▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以（右）與同事高孟婷（左）戲外搞笑自拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以（右）與同事高孟婷（左）戲外搞笑自拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局偵查隊今年推動青春專案，找來剛從大學畢業的女警製作宣導短片，提醒年輕學子暑假打工注意事項，協助青少年免於淪為詐騙集團幫兇，平安的渡過暑期長假，其中2名女主角亮麗清新模樣非常吸睛，也成為宣導片中亮點。

21歲的女警員高孟婷（107年特考四等畢業）說，今年1月8日在龜山警分局偵查隊為期6個月實務訓練，從警約半年時間還是首次參與影片拍攝，內容主要針對青少年暑期打工求職預防詐騙秘笈，呼籲青少年打工期間若碰上麻煩或困惑問題，可藉由影片獲得防詐常識，對她而言，警察這份職業需要熱忱且富有正義感，期望自己能為國家社會盡一份心力，成為一名正妹女刑警。

▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以在日本穿著和服清純模樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山警分局台日混血女警北野真以在日本穿著和服清純模樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

23歲的北野真以（107年特考班畢業），目前任職龜山警分局大華派出所，是畢業還不到一年的菜鳥，台日混血的北野真以指出，很榮幸在實習期間參與青春專案影片拍攝工作，她在日本大阪出生，但很小就與家人從日本到台灣定居生活，從小看著從警的表哥抓壞人與服務社會，在工作中獲得無數成就感與人生體驗，因此充滿憧憬，成年後回日本辦理放棄日本國籍手續，大學畢業後投入警察特幸運錄取警察特考班，一圓當警察夢想，希望未來的她能持續保持從警初衷，幫助更多民眾與保護人民安全，成為優秀稱職的警察。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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