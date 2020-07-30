AI分析、職場虛擬實境　竹市青年職涯活動8月8日開跑

▲青年職涯服務活動8月8日開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

為讓青年市民輕鬆探索職涯志向，新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，推出「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動，除有一系列的Ai九型人格體驗、貨櫃屋職涯闖關遊戲、特色DIY活動，還特別打造超吸睛的大型扭蛋機，於8月8日起至8月16日連續9天，在巨城百貨戶外廣場熱鬧展開。市長林智堅鼓勵青年朋友踴躍參觀體驗，在趣味活動中認識自我、發展職涯藍圖，作為踏入職場前的起手式。

市長林智堅表示，青年是推動未來城市產業發展的中堅力量，市府近年來主動前進校園，為國中、高中、大學各階段學子們量身打造，推出暑期工作坊營隊、職涯講座、職場體驗與企業參訪等活動，今(109)年特別為青年所規劃的活動即超過150場次，總計投入逾1千萬元經費。他期許新竹市能成為青年的職涯圓夢舞台，協助各年齡層的青年朋友們，找到職涯志向適性就業。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長說明，本次活動打造的雙層職涯貨櫃車，是廣受青年朋友喜愛的「賈桃樂學習主題館－青年職涯發展中心」的行動版，第一層的「AI互動體驗區」，有5秒鐘便能分析人格特質的人工智慧「AI九型」，以及VR職場虛擬實境。第二層的「完美履歷拍照區」備有各式尺寸套裝和彩妝，提供給民眾限量的精美履歷證件照，拍出自信妝容。

勞發署桃竹苗分署提醒，每日在職涯列車周邊，安排不同主題的職涯探索與DIY活動。如搭配父親節的「爸爸是英雄！神秘小禮DIY」親子活動，配合國際青年日的「好朋友著同色系服裝」活動，及「職涯追夢趣氣球DIY」教學、「能力星願瓶」等特別活動。更好康的是，民眾只要完成闖關體驗活動，或與活動作品打卡合照，即可獲贈限量扭蛋券，可在巨型扭蛋機轉出屬於自己的職涯禮包，歡迎大家作伙來鬥熱鬧，轉出職場好運氣。

勞工處長黃錦源表示，市府於本次活動設有青年服務專區，由勞工處、社會處、警察局、衛生局等單位，提供青年創業資源媒合、青年志工招募服務，及反毒防詐騙互動活動。黃處長也說明，為協助青年探索各式職涯就業途徑，市府於今年暑假起推出多元的青年職能提升活動，如新竹青年自造者培育課程、舊市愛搞怪青年設計思考營、大專青年學生公部門體驗活動，而聯合了新竹市五所大學師資的「勞工大學－專業職能學苑」更即將在8月1日免費開課，歡迎有興趣的市民朋友至會場參與、索取活動資訊。

本次「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動詳情，歡迎上賈桃樂學習主題館粉絲專頁（https://www.facebook.com/JobTaole1/），或本活動專頁（https://reurl.cc/20p2jE）查詢，或電話洽詢：(03)534-3011分機5221至5229、5239或5240。

▲青年職涯服務活動8月8日開跑。（圖／新竹市政府提供）