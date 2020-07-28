再延半年！文化大學大典館違建緩拆　北市：年底前完成補照

▲文化大學大典館。（圖／建管處提供）

記者楊亞璇／台北報導

文化大學大典館去年2月火災，燒出違建爭議，大典館合法範圍地面5層，增建6至8樓屬於違建，原本在今年6月30日前須補辦建照，不過校方未提出改善方案，依規定須查封拆除，不過校方申請展延，北市府將案子轉到違建爭議調處委員會。建管處28日回應，委員會決議，展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止。

建管處指出，文化大學已於108年向建管處申請補辦建造執照，並已完成都市設計審議及結構安全鑑定，惟囿於容積移轉問題無法於期限內完成補照程序，北市府於7月28日召開「違章建築爭議處理委員會」大會審議。

建管處表示，文化大學於民國51年創校並於民國68年已完成大典館6至8樓增建，因本府於91年重訂「臺北市大專學校容積率標準」限制學校用地容積率上限160%，惟當時文化大學合法建物容積已達235%，以致文化大學無法以法定容積補辦建築執照，而本案位於山坡地，僅能使用古蹟容移方式辦理。

建管處說明，委員會決議限文化大學於3個月內檢送容積購買合約提送市府備查，並每週向建管處回報辦理進度，方可展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止，倘逾期未完成合約簽訂及補照程序，建管處將勒令文化大學停止使用並予以封存。