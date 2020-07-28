　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再延半年！文化大學大典館違建緩拆　北市：年底前完成補照

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 文化大學大典館。（圖／建管處提供）

▲文化大學大典館。（圖／建管處提供）

記者楊亞璇／台北報導

文化大學大典館去年2月火災，燒出違建爭議，大典館合法範圍地面5層，增建6至8樓屬於違建，原本在今年6月30日前須補辦建照，不過校方未提出改善方案，依規定須查封拆除，不過校方申請展延，北市府將案子轉到違建爭議調處委員會。建管處28日回應，委員會決議，展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止。

建管處指出，文化大學已於108年向建管處申請補辦建造執照，並已完成都市設計審議及結構安全鑑定，惟囿於容積移轉問題無法於期限內完成補照程序，北市府於7月28日召開「違章建築爭議處理委員會」大會審議。

建管處表示，文化大學於民國51年創校並於民國68年已完成大典館6至8樓增建，因本府於91年重訂「臺北市大專學校容積率標準」限制學校用地容積率上限160%，惟當時文化大學合法建物容積已達235%，以致文化大學無法以法定容積補辦建築執照，而本案位於山坡地，僅能使用古蹟容移方式辦理。

建管處說明，委員會決議限文化大學於3個月內檢送容積購買合約提送市府備查，並每週向建管處回報辦理進度，方可展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止，倘逾期未完成合約簽訂及補照程序，建管處將勒令文化大學停止使用並予以封存。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女「中山北路防火巷墜亡」
獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝！陸幹赴台追2000萬贖
對流爆發！16縣市防「豪大雨襲」　雨神再淋1天熱區出爐
動滋券400萬張抽完！他把得獎數相加…驚見「超大BUG」
周揚青公開「與羅志祥友對話紀錄」　鬆口曝復合真相！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文參訪中衛讚「能挑選顏色是種幸福」　提醒國人防疫未結束

李眉蓁婆婆挨批失言　徐巧芯：很多政治人物也物化吳怡農

美議員提案廢除對台交往限制　外交部：密切關注

再延半年！文化大學大典館違建緩拆　北市：年底前完成補照

雲林縣府六輕爆炸因應查處報告「資料來自六輕」　議員王又民砲轟退席抗議

北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

會晤美國務院亞太助卿　蕭美琴：一起努力提升台美議題

延攬韓國瑜任縣政顧問　張麗善：想法從未改變

空軍黑鷹直升機失事　監院糾正國防部、民航局

蘇嘉全被指涉家族貪瀆　怒告網友判賠10萬、刊登道歉30天

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

蔡英文參訪中衛讚「能挑選顏色是種幸福」　提醒國人防疫未結束

李眉蓁婆婆挨批失言　徐巧芯：很多政治人物也物化吳怡農

美議員提案廢除對台交往限制　外交部：密切關注

再延半年！文化大學大典館違建緩拆　北市：年底前完成補照

雲林縣府六輕爆炸因應查處報告「資料來自六輕」　議員王又民砲轟退席抗議

北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

會晤美國務院亞太助卿　蕭美琴：一起努力提升台美議題

延攬韓國瑜任縣政顧問　張麗善：想法從未改變

空軍黑鷹直升機失事　監院糾正國防部、民航局

蘇嘉全被指涉家族貪瀆　怒告網友判賠10萬、刊登道歉30天

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

台灣武器以原住民命名　前艦長張競：需留心語意「避免誤會」

疫情改變生活習慣　台中市民線上申請交通事故件數半年破8萬件

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

瑪莎拉蒂在台接連傳出火燒車意外　總代理：事故車並非原廠導入

快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女中山北路防火巷墜亡

蔡英文參訪中衛讚「能挑選顏色是種幸福」　提醒國人防疫未結束

木村心美罕見淡妝終於美回19歲！　深U運動背心露微溝太撩男

不斷更新／威拉諾、廖乙忠皆化解得點圈危機　3局中信0比0樂天

自嘲化解尷尬恐助長霸凌！專家曝「4內心不健康」關鍵　情商高也要喊停

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

影／葉元之補刀李眉蓁　她根本不會寫論文…應該也看不太懂

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言

罷免黃捷衝破第一階！5大理由曝光

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密

陳其邁「取消挖石油」　李眉蓁尷尬回應

幕後／藍營擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

李眉蓁論文風暴衝擊　江啟臣防線恐失守

蔡英文到彰化花三倍券　店家誇年輕漂亮

謝國樑批「基隆輕軌取代台鐵」

更多熱門

相關新聞

臨停突開車門！騎士彈飛被小黃輾下去　士林驚悚畫面曝

臨停突開車門！騎士彈飛被小黃輾下去　士林驚悚畫面曝

駕駛人開車門不當，導致車禍的事故頻傳。台北市統計每個月平均有20件，市警局交通大隊呼籲遵守兩段式開門，才能降低類似車禍的發生率。

懸日美景又來了！8/7起連6晚都有

懸日美景又來了！8/7起連6晚都有

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

黨員大會危機　柯P：有困難、盡力做

建管處涉弊官員落水身亡　柯P：家屬對輿論不滿

建管處涉弊官員落水身亡　柯P：家屬對輿論不滿

柯文哲指示市府：撫卹曾華崇家屬 關懷「涉案人士」

柯文哲指示市府：撫卹曾華崇家屬 關懷「涉案人士」

關鍵字：

文化大學違建台北市

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐29日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面