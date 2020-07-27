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幫台積電客製化真空泵　台灣普熙前總經理買幽靈材料虧空2189萬

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲黃姓前總經理涉嫌在幫台積電等客戶施作工程時，讓公司多2189萬元買不必要的材料。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

德商台灣普熙(BUSCH)黃姓前總經理以及李姓業務經理，涉嫌在2012年到2016年間，利用幫台積電等企業公司，施作真空泵浦、真空系統等工程時，夾帶採購根本不需要的不要鋼管等材料，被要求在單據上簽名的工程師、倉管卻從頭到尾沒看到貨，導致台灣普熙平白花了2189萬材料費，台北地檢署27日依背信等罪起訴黃、李2人。

起訴指出，黃男2004年起在台灣普熙擔任總經理，負責審核工程案件採購文件，卻從2012年起，利用幫台積電、長興化工、漢唐公司等客戶的工廠，施作真空泵浦等設備工程時，指示工程師採購大批電纜線、不鏽鋼管等物料，直到2016年間，台灣普熙稽核發現總共有18件採購單，都是不需要的材料，控告黃和李姓業務經理涉嫌背信等罪。

黃、李2人都否認犯罪，但是台灣普熙工程師證稱，通常採購材料是他們決定後上簽呈，由總經理審核，這幾件都是黃男先決定好採購內容，再叫工程師去簽名，並且由倉管人員在進貨、驗收單上簽收，實際上工程師和倉管都沒看到過這些材料，也沒有用在施工中，檢察官因此認為黃、李利用工程案夾帶採購用不到的材料，導致公司損失2189萬元，涉嫌背信罪。

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