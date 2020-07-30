【廣編】tokuyo X Panasonic攜手！王建民遇見「王者之座手感按摩椅」磅礡上市

▲平常就有按摩習慣的王建民表示，REAL PRO的按摩工藝精湛，讓身為運動員的他非常有感！

圖、文／tokuyo

如果問到台灣人心中代表的棒球選手，大家肯定會提到著名旅美棒球投手「王建民」。他在紐約洋基隊時，連續兩年取得 19 勝，鑄造他在棒球界、投手丘上有著「王者」封號！因此tokuyo特別邀請棒球界的王者，來擔任按摩椅界王者「REAL PRO王者之座」的代言人。

2017年，台灣按摩椅指標品牌tokuyo跨海與家電大廠Panasonic按摩椅進行接洽，歷經不斷地產品設計溝通、產銷計畫的研擬，終於在2020年推出引領業界足以號稱王見王的首發代表作-「REAL PRO王者之座手感按摩椅EP-MAK1」! 不僅針對台灣人的按摩需求進行功能調整，還與日本同步上市，更推出令人眼睛為之一亮台灣限定紅色款商品，創造家中不同的視覺美感。而tokuyo也正式成為Panasonic按摩椅在台獨家授權的長期合作夥伴！

這台按摩椅的獨家技術「人手懸吊控制」及「機器人工學」可以精準的按摩到位，針對肩頸手臂痠痛的部分，可以準確的舒緩、放鬆；而雙腿需要在球場上快速奔跑到本壘板，造成肌肉長期緊繃，REAL PRO腿部獨特的按摩功能，從小腿到後膝仿照真人的推、揉、捏，舒緩下半身壓力問題，而這台按摩的尾勁如同伸卡球般夠力！