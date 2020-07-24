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Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網）

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日本家電品牌Panasonic，觀察男性美容風氣在台已逐漸擴展，今（7／24）首度以男性美容為主題，推出一系列相關家電，包括男士美體器、髮型造型器與多功能修容器，除了因應父親節市場之外，也針對男性美容的家電趨勢先試水溫。

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網）

Panasonic美髮商品在台約有30％以上的市佔率，意即台灣每3個人，就有1人使用Panasonic的美容產品，今年上半年適逢新冠病毒疫情，家電市場表現不減反增，包括廚房家電、空調、空氣清淨機與打掃家電都有不錯表現，父親節檔期即將來臨，加上振興券帶動一波購物潮，無論大小家電市場都持續看好。

今年Panasonic首度針對男性美容市場，大動作推出一系列商品，主打的全新引進男仕美體器ER-GK71，搭載獨特V型刀頭設計，更貼合身體V字部位，易於清理全身肌膚敏感部位，包括胸部、腋下、臀部、腿部，連V.I.O私密處的線條也能處理，另可自由調整刀頭長度設計，符合使用者不同身型需求，且達到IPX7防水功能，在洗澡時就可同步進行全身除毛。

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網）

而髮型造型器ER-GC52擁有小巧機身，方便各種方向角度的髮型整理，具有19段長度調整控制旋鈕設計，搭配兩種刀頭長度配件，在家就能做頭髮造型；多功能修容器ER-GN51雙刀刃設計，可修整各種細小毛髮，如眉毛、鼻毛、耳毛、小鬍鬚、臉部汗毛等，兩款產品均搭載防水功能，可全機洗滌清潔。

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網）

▲Panasonic在台推出男士美容系列商品。（圖／記者蔡惠如攝、台灣松下提供、翻攝Panasonic官網）

針對父親節市場，百靈與飛利浦也推出旗下電鬍刀優惠組合，百靈「7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc」與Style Athlete軀幹定位調整椅，父親節限定特價16,888元，登錄再享Honeywell 抗敏清淨機 HPA-200APTW或Oral-B電動牙刷 SS7000二選一；飛利浦即起至8／8推出組合優惠，包括機皇系列電鬍刀SP9860與奈米級空氣清淨機AC4558，原價68,900元，組合優惠價24,888元。

▲百靈「7系列360°暢型貼面電鬍刀」父親節禮盒開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百靈7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc。

▲飛利浦新款電鬍刀。（圖／飛利浦提供）

▲飛利浦機皇系列電鬍刀SP9860。

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