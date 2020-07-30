學生妹休學當學徒…水電工「5天硬上3次」：想拿工資就聽話！她寫下崩潰筆記

▲女學生休學跟「舅公」學習水電，賺取工資貼補家用，卻遭對方3度性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

一名女學生休學後回到南投向「舅公」學習簡易水電技術，孰料，對方見她不敢聲張，竟5天內3度性侵她，讓女學生深受打擊，邊哭邊發抖向親人說出此事，更動筆寫下性侵過程。法院日前判決出爐！

判決指出，阿勁（化名）與小理（化名）的祖母是親戚及鄰居關係。小理2017年10月間因休學回到南投居住，透過二姑姑的介紹，向阿勁學習簡易水電技術，並賺取工資貼補生活費。沒想到阿勁竟利用教導小理的機會，2017年12月12日上午11時許，竟要求小理脫衣，接著將對方強壓再住處沙發上，瘋狂親吻臉、胸、腰、臀等處。

小理怕家人擔心，又怕破壞到阿嬤與「舅公」阿勁的關係，只好隱忍不發，繼續到阿勁家裡學習，不料，阿勁食髓知味2017年12月14日上午再度朝小理出手，性侵得逞；事隔2天，阿勁向小理表示，若想領取工資就要聽話，配合他發生性行為，遭拒後又以強硬手段2度性侵小理；隔日阿勁第3度出手性侵，小理最後全身發抖忍無可忍地告訴家人，大家哭成一團，她手寫筆記記錄下「性侵過程」，報警處理，全案才因此曝光！

法院認為，阿勁第一次出手猥褻小理後，得知對方不敢求助、聲張，竟食髓知味多次性侵對方，又在偵查、審理時又否認犯行企圖脫罪，至今都沒有向小理或小理家人道歉，犯後態度惡劣，一審決定依強制猥褻罪判他有期徒刑11月，另依3個強制性交罪各判處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑8年，案經上訴二審遭駁回，全案仍可上訴。

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