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蘇澳海洋嘉年華8月初登場！玩立槳、逛市集、聽音樂瘋玩蘇澳　明星卡司曝光

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▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘭陽地區夏日最嗨的海洋活動，8/1日在南方澳豆腐岬風景區登場，除了立槳、獨木舟及帆船的比賽外，還有知名文創市集「洄龜少年」共襄盛舉，現場將提供許多手作商品及點心展售；晚上則邀請許多創作歌手、樂團舉辦海風音樂會，包含告5人、陳零九、魏嘉瑩等人，而知名行腳節目主持人冒險王阿布28日搶鮮體驗立槳運動，與蘇澳鎮長李明哲一同熱情邀約各地遊客，暑假一起冒險蘇澳。

▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳鎮長李明哲表示，海洋嘉年華是蘇澳積極推廣海上運動的重要起跑活動，結合蘇澳鎮觀光小鎮發展協會及民間業者，要推動包括立槳、獨木舟、帆船等海洋運動，希望打造蘇澳為海洋休閒度假重鎮，更能形塑蘇澳為海洋探險、挑戰自我的國旅意象，活動期間透過運動、市集、音樂等元素結合，藉此營造海洋嘉年華盛宴。

蘇澳海洋嘉年華於8月1日、2日，在南方澳豆腐岬風景區舉辦，活動內容包括「海上運動」、「海風音樂會」、「海洋文創市集」等，另外在市集消費滿額結合臉書打卡，即可兌換限量野餐墊，活動也結合公益，只要捐出未兌獎之發票1張，即可獲贈限量冰棒1支或啤酒1杯（兌換時間依現場公告為準），豐富活動從早玩到晚，喜愛海上活動的民眾，千萬不要錯過。

▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

最受矚目的則是連兩晚的海風音樂會，邀請到最夯的流行歌手、樂團到蘇澳開唱，在8月1日有周定緯、龔言脩、林茉曦及告五人，8月2日則有小球、魏嘉瑩及陳零九，還有電音DJ秀及在地社區、學校藝文演出，音樂會時間為17時至21時。

▲▼8/1、2蘇澳海洋嘉年華，蘇澳鎮長李明哲邀大家玩立槳、逛市集、聽音樂，瘋玩蘇澳一整夏。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

另為避免屆時湧入之車潮，蘇澳鎮公所規劃接駁專車服務，將於蘇澳轉運站、南方澳遊客中心及豆腐岬設置接駁據點，凡每日搭乘接駁車前250名民眾，還可獲贈20元市集抵用券1張，鎮公所特別呼籲，豆腐岬風景區週邊停車空間有限，請民眾多加使用進安宮對面停車場或國光客運站旁之蘇澳港停車場，再轉乘接駁車至會場，接駁服務時間為上午8時30分至晚上10時巡迴接駁，請民眾多加利用。

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