辣牛肉、嫩煎雞柳條加了蛋沙拉！SUBWAY「繽紛捲餅」新上市　加碼抽AirPods

▲SUBWAY推出全新捲餅系列共3口味。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼端出風靡全日本的「酪梨鮮蝦堡」後，人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」這次打造全新輕食「捲餅系列」共3口味，有辣牛肉、嫩雞沙拉等選擇，特地選用菠菜餅皮捲入滿滿餡料，8月1日起正式開賣。另加碼推出「消暑吃堡抽大獎」活動，只要在活動期間於門市消費指定餐點並加入官方帳號蓋章集點，就有機會抽中任天堂Switch機、Apple AirPods等好禮。

▲捲餅共有3口味。

炎炎夏日總是吃不下湯湯水水嗎？看準輕食商機，SUBWAY推出全新「夏日繽紛捲餅系列」，特別選用菠菜風味綠餅皮捲入餡料，再搭配清爽蔬菜，每一口都超清爽，其中，愛吃牛肉的必點「辣牛沙拉捲餅」，濃郁辣牛肉餡結合了蛋沙拉、美乃滋捲進餅皮中，讓人忍不住一口接著一口，而健身、養身族則可選擇「嫩雞沙拉捲餅」，吃得到經典鮮嫩雞柳條搭配蛋沙拉、生菜。

最後一款為「雙響起司嫩雞口袋餅」，將墨西哥經典美食端上桌，並切成口袋餅狀，每一口都能吃到濃郁起司的夾餡口感，8月1日起正式開賣。另業者為搶攻振興商機，找來可口可樂合作推出「消暑吃堡抽大獎」，8月1日起至9月30日只要在全台SUBWAY門市以振興券、現金、行動支付、悠遊卡、或用卡購買指定餐點，並加入官方帳號蓋章集點，就可抽任天堂Switch遊戲機、Apple Air Pods等好禮。

▲麥當勞酪梨漢堡回歸。

另，麥當勞近日也端出去年的「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎雞腿堡」2款漢堡，有別於一般漢堡用酪梨醬，特地採用哈斯酪梨原顆切丁放進歐式小麥漢堡中，再搭配使用高溫鐵板出爐的安格斯黑牛及嫩煎鷄腿，裡頭還有煙燻厚切培根、帶有濃郁奶味堅果香的艾曼塔起司以及醬汁，一口咬下都能感受到多汁肉與酪梨的結合。

除外還有「酪梨脆鷄沙拉」及「酪梨烤鷄沙拉」，搭配今年剛推出的主廚特調田園醬，清爽又少負擔，即日起至8月25日止限定開賣或售完為止。

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