10歲遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她墮落拍「裸露照」月入33萬：讓你們丟臉

▲網路上有許多福利姬。（圖／翻攝自顯微故事）

記者劉亭／綜合報導

湖北宜昌一名女網友透露，10歲遭到家長長被性侵，但爸媽卻嫌她丟臉，也沒有報警，16歲被送出國念書後，過一陣子生活費也被切斷，只能自己打工賺錢，最後開始當福利姬，拍攝大尺度照片，每月最高可月入5-8萬人民幣（約21-33.6萬元新台幣）。

根據顯微故事專訪，21歲的荼靡透露，10歲被家中長輩拉到學校附近的工地性侵了，爸媽得知後卻沒有一點安慰，只說「家醜不可外揚」，也沒有報警，讓她對自己感到骯髒、羞恥。

因為這件事情，父母不斷吵架，爸爸抱怨媽媽沒有生兒子，女兒還被人玷汙「給全家丟臉」。荼靡12歲那年爸爸某天就消失了，媽媽把一切問題都推到她身上，時常酗酒、打罵，讓她越來越懷疑自己，甚至開始自殺行為，送醫診斷出罹患重度抑鬱症，情況才稍微好轉。

▲性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

荼靡的媽媽之後又結婚了，和繼父生了一名男孩，而荼靡在16歲就被送到韓國上學，到了異國之後，她一邊報復性地揮霍繼父給的生活費，另一邊又矛盾地想辦法賺錢。

但媽媽的一通電話，就把荼靡的生活費完全切斷了，身為學生唯一的收入沒了，她試著做代購、各種打工，之後開始到一家拍攝寫真的圖片社，本來說好穿著cosplay服裝拍攝就好。

但是到了荼靡拍攝的時候，尺度卻越來越大，負責人勸說，會把重要部位打碼處理，每個月還會有好幾千人民幣收入，她就妥協了。第一個月拍了20套，賺了5000多元人民幣（約2.1萬元新台幣）。

當時荼靡覺得反正沒人在乎，家裡本來就覺得她丟臉，那就丟光吧，之後自行獨立經營自己，「我無法控制我的人生、無法讓我的媽媽愛我、我也不能逃開10歲時的那片工地，但這些粉絲是我唯一可以操控的事情，至少他們會為我買單，會因為我的拒絕而愈發貪婪」。

荼靡賣這些尺度暴露的寫真，每個月收入最高時能拿到5至8萬人民幣（約21-33.6萬元新台幣），而其他有些同業還會私下和粉絲交易，可以達到百萬人民幣收入（約420萬元新台幣）。

▲拍攝大只度照片。（圖／CFP）

但前陣子同樣被父母丟出國的閨蜜文文，因為和粉絲進行線下交易，之後意外身亡了，這時候荼靡才驚覺，世界上最可貴的只有自己的生命，身邊活生生的人就這麼消失，沒留下一點痕跡，一瞬間把她打醒了。

雖然荼靡曾覺得自己的存在是沒有意義的，但現在她已回到大陸，在一間保險公司當普通員工，用之前賣裸露照片的錢來理財，再也沒拍過一張新的照片。荼靡說，「我想重新開始，我覺得只要活著，我的未來還很長，還有機會」。

所謂「福利姬」是在網路上販售穿著暴露、大尺度照片或影片的女生，她們會自願以各種造型，拍攝隱私部位，並且分享到社群平台等會員群裡「發福利」，讓金主們收購。