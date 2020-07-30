白宮抗中智囊！余茂春遭全網怒轟「狗頭軍師」　重慶母校急除名

▲余茂春「被讚美國國寶」。（圖／翻攝美國國務院）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美關係降至冰點，華府針對北京推出一系列強硬政策，而背後的重要推手，就是出身中國、曾經歷文革的余茂春（Miles Yu），甚至因此被稱為美國國寶。不過也因此，余茂春被大陸線民怒斥是漢奸，母校重慶永川中學，更把他的高考狀元的名字從石碑鑿除。

根據美媒報導，余茂春深受美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）倚重，更被美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）譽為「國寶」（National Treasure）。他在受訪時表示，他在共產主義的中國長大，現在生活在美國夢中，他認為世界應該感謝美國，正如前總統雷根所說，美國代表「地球上人類最後、最好的希望。」

相關報導傳出後，不少大陸線民怒斥余茂春是「漢奸」、「數典忘祖，成為蓬佩奧的狗頭軍師」，還有人稱他是「反華最關鍵角色」。

▲余茂春遭重慶母校除名。（圖／翻攝自微博）

推特28日流傳一則影片，畫面中有文字寫道，「改寫歷史，留此為證，余茂春被重慶永川中學除掉高考狀元」。影片顯示，重慶永川中學正試圖鑿除石碑上余茂春的名字，相關消息在微博流傳。

據悉，余茂春是永川中學畢業生，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲，為了永久紀念，把該校幾位高考狀元的名字刻在校園的石碑上，其中一行刻著1979年文科狀元余茂春。