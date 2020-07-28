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美軍機連12天赴南海偵查　陸外交部回嗆：這裡不是夏威夷

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▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美南海爭端持續，針對近日美國國務卿蓬佩奧聲稱，南海不是中國的「海上帝國」，以及美軍軍機連續多日現蹤偵查，中國大陸外交部發言人汪文斌28日表示，「我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷」，認為美方此舉，旨在製造一張遏制中國的新牌。

汪文斌說，蓬佩奧近來多次在南海問題上發表攻擊、抹黑中國的言論。「我們不禁要問，美方一些政客是否正試圖在南海挑起事端？」

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

他重申，中國一貫嚴肅認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，恪守《南海各方行為宣言》規定，願意和東協國家推進「南海行為準則」。汪文斌批評，在南海搞軍事化、製造地區局勢緊張的，不是中國，恰恰是美國。

汪文斌舉例，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次，本月15日至今，美軍機已連續12天抵近南海偵查；美國近日又把雙航母艦隊開到這裡，還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂，這不利於地區的和平與穩定，也不符合包括所有南海沿岸國的利益，「美方究竟是否有什麼不可告人的目的，他們有必要說清楚。」

汪文斌強調，美國不是南海問題當事國，不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿南海問題說事，公然違背其在南海主權問題上不持立場的承諾，實際上是蓄意離間中國與東盟國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中方的新牌。

他最後說，「我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼美軍機近期頻繁出現在南海。圖為美軍E-8C飛往南海偵搜。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）

▲▼美軍機E-8C飛往南海偵搜。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）

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