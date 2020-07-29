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紐西蘭停止與香港引渡協定！　港府斥「雙標」：甘心讓犯罪分子逃避制裁

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▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）28日宣佈，紐西蘭已停止與香港的引渡協定，並就中方通過「港版國安法」祭出多項措施。對此，香港政府28日回應，強烈反對紐西蘭因為政治目的單方面暫停與香港的移交逃犯協定。

香港特區政府發言人表示，每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，也是職責所在，「紐西蘭相關法例的例子有《情報及保安法》及《1961年罪行法》，紐西蘭因為政治目的，以中國制定香港國安法為藉口，單方面暫停與香港的移交逃犯協定，是屬於雙重標準的政治操作。」

發言人表示，紐西蘭此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，甘心讓犯罪分子逃避法律制裁，更凸顯了紐西蘭有機會成為一些在香港被通緝的人嘗試逃避法律責任的地方，香港特區對此強烈反對。

目前，已經或即將與香港停止引渡協定的國家除了紐西蘭，還有英國、德國、芬蘭、澳洲、美國、加拿大等。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法生效。（圖／路透）

此前，陸駐紐西蘭使館怒斥，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力幹預，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，法律實施後，香港的法律體係將更加完備，社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，有利於香港繁榮穩定。

陸駐紐西蘭使館強調，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，「中方敦促紐方恪守國際法和國際關係基本準則，立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中紐關係造成進一步的損害。」

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