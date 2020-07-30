從國民黨主席到台聯精神領袖　李登輝由藍轉綠掀爭議　

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前總統李登輝逝世，享耆壽98歲，消息傳出震驚全台。李登輝曾是中共地下黨黨員，1988年卻當上國民黨黨主席，且長達12年之久，並於1996年當選第一屆民選總統；然而2000年台灣首次政黨輪替，讓他飽受「背離黨國」的批評，隨後出走國民黨，成為台聯黨的精神領袖。

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

李登輝1996年拿下54%的得票率勝出，成為台灣第一屆民選總統，也是台灣第一位本省籍的國家元首，隔年地方選舉國民黨慘敗，執政縣市版圖銳減到剩8個。

2000年總統大選，國民黨在台執政50年來首度政黨輪替，由民進黨提名的陳水扁當選，有傳言指出李登輝私下扶植民進黨勢力，運作「棄連保扁」，才讓連戰敗選。

另外，當年選舉結果出爐，國民黨中央黨部前聚集眾多憤怒的國民黨支持者，也批評李登輝「背離黨國」，還要求他辭去黨主席以示負責。

之後，李登輝被國民黨開除黨籍，黨內親李的本土幹部跟著出走，另組台聯黨。李一度被視為台獨精神領袖，不過好景不長，之後他和台聯黨漸行漸遠。

有資深媒體人曾分析，李登輝認為不管是民進黨還是國民黨，都不能真正代表台灣人的心聲，決定靠自己走出一條屬於台灣人的道路。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）