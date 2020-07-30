快訊／柯文哲PO合照悼念：李登輝是「時代的英雄」　讓台灣走向民主之路

▲柯文哲悼李登輝 。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者楊亞璇／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。民眾黨主席、台北市長柯文哲第一時間於臉書悼念，他指出李登輝總統在台灣歷史上最大的貢獻，就是讓台灣走向一條沒有辦法回頭的民主之路，「不管世人如何評論，他都是時代的英雄。」

柯文哲指出，「我認為，李登輝總統在台灣歷史上最大的貢獻，就是讓台灣走向一條沒有辦法回頭的民主之路。我也深信，李總統對台灣歷史最大的影響，是重新塑造了台灣的民族性。」

▲2019年初，柯文哲曾前往探視前總統李登輝 。（圖／北市府提供）

柯文哲說，身為一個看盡生老病死的外科醫師，原本應該平靜的看待這一切，但接到李總統離去的消息，還是很感傷。柯文哲回憶道，「去年5月，我與李總統見面，他已不像之前，一講就是四個鐘頭，而且不必暫停如廁。但對我來說，不管世人如何評論，他都是時代的英雄。」

柯文哲強調，李總統讓人敬佩的不僅是政治上的成就，更是睿智的人生哲學。「他讓台灣平順的從威權政體過渡到民主時代；也在人生權勢達到最高峰的時候，急流湧退立下最良好的民主典範。」

柯文哲最後表示，哲人日已遠，典型在夙昔。雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，會由我們接棒傳承。

▲柯文哲po出與李登輝合照。（圖／翻攝柯文哲臉書）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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