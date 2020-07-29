快訊／連千毅遭判囚7年可以回家見妻小！　法官裁定「450萬元交保」限制住居

記者黃子倩／高雄報導

高雄2019年底發生一連串開槍、聚眾鬥毆事件，起因為2名直播主發生摩擦，因此又被稱為「直播主之亂」，而主角之一的連千毅被重判7年徒刑，而稍早法官審酌連千毅之生活狀況、經濟狀況等情，命連千毅以450萬元交保，且交保後禁止對本案相關人士恐嚇、騷擾，並限制住居。

回首2019年9月，因一名女子在臉書PO文提及自己多年前曾遭連千毅恐嚇，鄭又仁看到後在底下留言聲援，不料卻因此遭到連的小弟嗆聲，雙方在網路上爆發激烈口角；當時鄭又仁還譏諷「連董來、連董去，笑死人」，雙方的衝突也進一步擴大到現實中，導致高雄市一連3天發生砸車、開槍、砸店等暴力事件。由於連、鄭2人都是小有名氣的直播主，也因此遭定調為「高雄直播主之亂」。

全案29日偵結，高雄地院下午宣布判決結果，連千毅遭依6項罪名判處有期徒刑8年55天，其中1年刑期、與55天拘役可易科罰金42萬元，應執行刑為7年；連千毅罪名包括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年、剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判4個月、55天、以及毀損罪6個月。

而稍早經合議庭評議後，認為連千毅等人若能提出一定金額擔保，並遵守一定事項，應無繼續羈押的必要，在審酌生活及經濟狀況後，命連千毅以450萬元交保，且交保後禁止對此案相關人士恐嚇、騷擾，並限制居住。不過，由於時間關係，因此29日將不辦理交保，改由30日一早10點左右，由律師前往辦理交保手續，並前往看守所帶人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！