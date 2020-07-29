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影／ 為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅2罪名遭判囚7年

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記者黃子倩／高雄報導

引爆直播主之亂的連千毅，因直播工作擁有高知名度，但他卻涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連千毅與手下等共27人遭起訴10項罪名，包括吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」犯罪組織、恐嚇威脅眾網友、私行拘禁手下、教唆寄藏槍彈及傷害、毀損等罪嫌。沒想到連千毅疑似太想交保，在沒和委任律師討論的狀況下，多次言詞激動為自己辯駁，在最後一次言詞辯論庭中，委任律師葉銘進為此甚至在庭上砲轟連千毅表現幾乎「弱智、低能」。高雄地院29日下午審結，連千毅遭依組織犯罪判刑3年6月、槍持有可發射子彈具殺傷力之槍枝判刑4年，合併判囚7年。

回顧整起事件，從去年9月17日凌晨開始，直播主連千毅位於鼓山區的直播倉庫，和鄭又仁開設在前鎮區的寵物店，連續三天，砸店、開車撞倉庫、開槍示威等狀況不間斷，沒有一天平靜，引起警方高層注意，刑事局長黃明昭還南下坐鎮督軍，同個月21日連千毅在新北市被捕，檢方複訊後提出聲押獲准，連千毅兩日後下午被送進高雄看守所。

連千毅因為違反組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等罪遭到起訴，應訊時僅坦承部分犯行，並透過律師告發其他小弟有偽證之嫌，檢警方經過近4個月的調查，陸續將涉案的共犯鄭又仁、謝育全緝拿到案。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲直播主之亂連千毅29遭羈押數月，高雄地院29日下午宣判。（圖／ETtoday資料照）

不過連千毅並沒有因為被羈押而平息他惹出的爭議，包含在看守所內看電視，儘管後來法務部證實連千毅有申請購買掌上型電視，一切合乎規定；但後來高雄地院卻說明「合議庭已明白表示有關接見、通信及受授物件全部禁止」，意思就是將禁止連千毅看電視。對此律師也曾替他抱不平，認為是因為連千毅是直播主的身份有高知名度，行為才被放大檢視，甚至在最後一次言詞辯論庭，直接砲轟連千毅表現幾乎「弱智」，請求法官從輕量刑。最終審判結果，連千毅與多名手下不會出席，連千毅的委任律師葉銘進也因為在高雄地方法院另外有庭要開，因此沒有到場聽取結果。

高雄地院稍早宣判結果，連千毅遭判6項罪名，包括組織犯罪判刑3年6月、持有可發射子彈具殺傷力之槍枝4年、剝奪他人行動自由5個月、2項強制罪分別判4個月、55天、以及毀損罪6個月，合併應執行8年55天，但其中1年55天刑期可易科罰金42萬元，應定執行刑7年。而與連千毅互相挑釁的寵物店老闆鄭又仁，則遭法官依恐嚇罪判處6個月，可易科罰金。高雄地方法院庭長楊國祥指出，連千毅不可易科罰金刑期7年確實屬於「中上刑度」。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲直播主之亂連千毅29遭羈押數月，高雄地院29日下午宣判。（圖／ETtoday資料照）

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