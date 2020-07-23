雷軍：小米5年內將投入2100億元　加大科技創新力度

▲小米董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米董事長兼CEO雷軍23日在《人民日報》撰文表示，小米計劃5年投入500億元人民幣（約2100億元新台幣）資金規模，繼續加大科技創新力度，使人工智能物聯網成為貫穿智能生態全產品、全平台、全場景的服務能力。

雷軍指出，當前，信息技術與實體製造行業正加速深度融合，消費電子產業快速向智能化方向演進，人民群眾對智能生活充滿期待。企業家必須充分認識時代大勢，從自身優勢著手，打好數字經濟這張牌，科學規劃、合理佈局，同時真抓實幹、穩紮穩打，堅定不移落實擴大內需戰略，更好地釋放我國超大規模市場的巨大潛力。

▼小米北京總部外觀。



雷軍提到，小米從一家十幾個人的創業公司，成長為世界500強企業，不僅做出了高品質的產品，還帶動了數百個中小企業創新創業和效率提升，這正是中國經濟蓬勃發展的具體體現。

雷軍表示，接下來，小米計劃5年投入500億元資金規模，繼續加大科技創新力度，使人工智能物聯網成為貫穿我們智能生態全產品、全平台、全場景的服務能力。

雷軍強調，疫情的影響是暫時的、可控的，堅信中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變，中國市場經歷洗禮將更具活力，中國企業經歷考驗將更具競爭力。