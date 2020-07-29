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不用狼狽掏耳機　小米新專利「手機內建無線耳機」

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▲▼小米無線耳機專利。（圖／翻攝自LetsGoDigital網站）

▲小米無線耳機新專利。（圖／翻攝自LetsGoDigital網站）

記者邱倢芯／綜合報導

現在無線耳機產品雖然已經擺脫有線的限制，但因為仍是獨立於手機之外的產品，因此要額外放在包包中，要掏出來使用時如果手上東西太多，也顯得自己相當狼狽；而現在有外國科技網站就找到小米的一項新專利，直接在手機頂端開兩個小洞，將無線耳機內建在手機當中。

這項專利是由科技網站LetsGoDigital所找出；這個專利概念其實有點類似三星Galaxy Note將S Pen塞進手機內的概念。

而這項專利還有一個有趣的地方是，有別於一般的無線耳機，小米這款可藏於手機內的耳機，耳塞的部分為圓形設計，在耳塞與下方柄的部分連接處提供了可凹折功能；不用耳機時，耳塞推回向上即可塞回耳機中，取出使用時就將耳塞調整為適合塞進耳朵的角度。

▼小米無線耳機新專利，耳塞的部分為圓形設計，在耳塞與下方柄的部分連接處提供了可凹折功能。（圖／翻攝自LetsGoDigital網站）

▲▼小米無線耳機專利。（圖／翻攝自LetsGoDigital網站）

只不過，這項專利最終是否會投產目前也未能確定，因為這一類的設計仍得考慮到產品的良率、使用者的磨損率等；再者，現在的智慧手機大多追求機身輕薄，若是要在機身當中塞入耳機，也會面臨機身太厚的問題。

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