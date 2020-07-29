「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

▲擔任警職的朱姓員警背著妻子搞外遇，去年8月許姓小三跑到桃園市朱男住處大吼要朱與她回台北，後又傳曖昧簡訊怒嗆元配挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

在台北市某警局任職的朱姓男子背著妻子與許姓女子交往，許女明知朱男有妻室，去年8月居然跑到朱男位於桃園市住家踹門，大吼自己才是老婆要朱男與她回台北，許女後來多次以朱男手機上傳「他每天都跟我做愛…剛跟妳老公爽完…」等鹹濕簡訊嗆朱妻，朱妻憤而提告求償百萬，桃園法院審理後判賠許女須賠償30萬元，本案還可上訴。

桃園地院指出，朱姓男子妻子指控，先生是警職人員，2人在2004年結婚，結婚16年共同育有1女，但因朱男在台北市某分局服務，夫妻平時分居台北與桃園，朱男休假才會回桃園家中；去年8月15日凌晨零時許，許女跑到朱男桃園住家大吼還踹門，聲稱自己才是老婆，要朱與她回台北，朱妻報警處理，但朱男最後仍被許女強行帶離。

桃園地院查出，同年12月5日，許女以朱男手機傳送「他現在就在我身邊，跟我相愛著，他每天都跟我做愛呢…妳老公一輩子都不會離開我」，甚至以朱男臉書帳號傳送「我剛跟妳老公爽完，你滿意了嗎？妳老公說好愛我，我每天晚上都陪妳老公睡覺…」等語，企圖破壞2人婚姻，果然沒多久，朱男向妻子提出離婚訴求，朱妻忍無可忍報警提告，並對許女求償百萬元。

地院調查，許女經法院通知均未到庭，也未提出任何書狀聲明或陳述，朱妻提出許女對話截圖與錄音等證據佐證，顯見其主張有所依據，認定許女故意不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法加損害於他人者，朱妻請求賠償相當金額，許女一再傳送與朱男相愛、發生關係的訊息，不斷宣示自己才是朱的老婆、要求朱男離婚，可見確有侵害朱妻配偶權且情節重大。

法官審酌，朱妻與朱男目前仍有婚姻關係，朱妻請求許女賠償精神慰撫金為有理由，應予准許所受損害、痛苦程度與許女侵害配偶權情節等，判處許女得賠償朱妻30萬元，本案還可上訴。

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