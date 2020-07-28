桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

▲桃園市黃姓婦人28日清晨與友人相約攀登蘆竹區五酒桶山，但走到一半卻右腳踝突然骨折無法行走，趕緊向消防局求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區黃姓婦人28日清晨夥同友人攀登蘆竹區五酒桶山，沿著步道往山上走，在上午9時許黃女突然大叫一聲，右腳痛得無法行走，黃女只好打電話向消防人員求助，救援人員到場發現黃女右腳踝骨折，透過擔架固定後抬了約300米山路下山送醫，黃女經醫護人員救治後幸無大礙。

▲桃園市黃姓婦人28日清晨與友人相約攀登蘆竹區五酒桶山，但右腳踝突然骨折，消防人員以擔架固定後抬下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，58歲黃姓女子上午與友人結伴前往蘆竹區五酒桶山爬山，沿著登山步道上山，但黃女突然大喊一聲停下腳步，友人也無法扶她繼續行走，黃女趕緊打電話向119消防局求助。

▲桃園市黃姓婦人28日與友人攀登蘆竹區五酒桶山，但右腳突然扭傷骨折，消防局第三大隊用擔架固定抬下山送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第3大隊出動11人前往救援，救護人員抵達後檢視黃女傷處，因其足踝骨折，不過意識清楚，消防員以擔架固黃女後抬下山，下山路途約300公尺，再由救護車送醫治療，所幸經醫護人員以石膏固定傷處隨即返家休養，消防局呼籲愛好登山民眾，爬山運動前一定要做好暖身活動，以避免身體出現意外狀況。

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