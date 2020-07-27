單親爸臉書嗆空姐「有接飯局？」…挨告辯：想替孩子找媽媽！判決結果出爐

▲台南地院依散布文字毀謗罪嫌判處潘男罰金3000元。（圖／記者林悅攝）

記者莊智勝／台南報導

去年空服員罷工鬧得沸沸揚揚，台南市一名潘姓男子與吳姓空服員素不相識，但僅因吳女在臉書罷工言論令其感到不滿，潘竟在臉書留言詢問「有在接飯局？」因此遭到吳女提告。台南地院審酌後，依散布文字毀謗罪嫌判處潘男罰金新台幣3000元。

判決書內容指出，潘男108年7月11日因空服員罷工議題與吳女筆戰，並前往吳女臉書留言，「小姐妳在我留言板上留言，那我也在你的留言板上留言，以下是你留言一樣的話（空服員平常都有在上班的喔？不知道除了上班之外還需要什麼才能被你稱得上是『付出』？）我的答案只有一個，希望你老老實實介紹說出來，你們同事有在接飯局同事介紹給我認識，這應該是你們公司空中服務小姐不能說的秘密吧！我想連你老公也不知道吧！如果可以介紹同事空中服務小姐給我飯局的話，我會另外包紅包給你，記得以後少管閒事！」

潘男還留言狠酸，「請問小姐你有在接飯局嗎？你們的同事你是否知道有嗎？如果有大方說出來啦！這樣賺錢比較快啦！少在哪裡跟我以為空中服務小姐很高貴啦！」吳女事後上網瀏覽見到這兩段羞辱文字，憤而向桃園分局報案並提出告訴。

潘男事後到案辯稱，他於107年2月離婚，是個單親爸爸，只是單純希望吳女介紹女生認識，幫小孩找一個阿姨當媽媽，並無妨害名譽犯意。但台南地院法官認為，潘男留言「接飯局」足以令人感覺人格遭受攻擊，進而貶損名譽、尊嚴，因此依散布文字毀謗罪嫌判處潘男罰金新台幣3000元。