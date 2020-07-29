拜登預告：8月宣布副手人選　小抄第一行卻寫「她的名字」疑劇透！

▲ 拜登小抄第一行寫著賀錦麗的名字。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選將於11月登場，民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）預告，8月初將宣布副手人選，引起高度關注。未料他日前受訪時，手中一張小抄內容被記者拍下，紙上第一行赫然就是加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）的名字，被指為目前最有力的人選。

拜登在尋找副手的最後階段守口如瓶，28日在媒體詢問下終於透露，會在8月第一周宣布。《美聯社》攝影師拍下的小抄上卻可見他以潦草字跡寫下賀錦麗的名字，還有「不心懷怨恨」、「曾與我和吉兒（Jill Biden，拜登妻子）一起競選」、「有才華」、「對競選有很大的幫助」、「非常尊重她」等字句。

上述都是拜登過去對賀錦麗的評價，但知名右派雜誌《政客》（Politico）近期報導指出，拜登密友、前康乃迪克州參議員杜德（Christopher Dodd）仍對賀錦麗在辯論會上對拜登的強烈攻勢耿耿於懷，且她至今未表示歉意。

杜德這番言論招來譴責，尤其引發具影響力的民主黨女性不滿。她們指控，外界根本不會以審視賀錦麗的標準來審視男性參選人。

▲ 拜登與賀錦麗於民主黨初選辯論。（圖／路透）

身為非裔的賀錦麗過去在民主黨第一場初選辯論中針對種族議題質問拜登，但二人的關係據報已經改善許多。拜登曾多次公開讚揚賀錦麗；且自賀錦麗與他已故的兒子博‧拜登（Beau Biden）成為好友，拜登便高度評價賀錦麗。

《美聯社》指出，政治人物隨身帶小抄相當常見，拜登的筆記也顯示，他希望緩和與賀錦麗的緊張關係，但28日對有關賀錦麗的問題依然避而不談。

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