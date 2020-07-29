生日歌要讚美「24小時硬梆梆」　BBC記者爆美淫魔富商女友為慶生　提出超噁要求

▲淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國已故淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），日前因涉犯下多項1990年代未成年少女賣淫案被捕。BBC記者兼音樂劇作家梅森（Christopher Mason）近日的爆料，再為兩人的荒誕淫事記上一筆；據他所說，麥絲威爾曾為了慶祝艾普斯坦生日，希望他寫一首祝賀歌，歌詞內容要讚美男友「24小時硬梆梆」、「女學生的暗戀對象」等。

綜合外電報導，梅森的機智音樂劇「Roasts」在英美具有知名度，他聲稱一次在紐約時，麥絲威爾聯繫上他，希望能創作一首慶生歌曲，「通常我都會盡可能和多一點認識該名對象的人談話，但這次我只被允許和麥絲威爾一個人談。」

▲美國已故戀童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），在紐約監獄中上吊身亡，但是否為自殺仍疑點重重。（圖／路透）

梅森並沒有說明兩人見面的時間，以及那首歌是否真的有應邀完成或是演唱過了。他說現年58歲的麥絲威爾特別和他強調，歌詞一定要讚美艾普斯坦「24小時硬梆梆」，以及他在1970年代在紐約上東區道爾頓學校任教時，如何地被女學生偷偷愛慕著。

7月2日，FBI幹員們進到麥絲威爾位於布拉德福（Bradford）的豪宅中將她逮捕；目前她仍否認所有指控，並因申請居家監禁被拒，仍關押在布魯克林獄中等候審判。

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