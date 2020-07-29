暑假東海岸旅遊人潮飆高！較去年成長4成　都歷遊客中心最多

▲東管處增加景區交通疏導人力，視停車狀況彈性開放路邊停車。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東管處為因應暑假及安心旅遊人潮，加強景區停車疏導管理、增加熱門景區清潔頻度及服務時間，並推出東部海岸導覽專車，及多樣深度遊程及精彩活動，除維持東海岸ㄧ貫的服務品質外，期提供遊客更優質深刻的旅遊體驗，讓遊客玩的安心、也玩的開心。

暑假開始東部海岸旅遊人潮有明顯上升，依據東管處遊客人數統計資料，今年暑假後日平均遊客人數較去年7月日平均成長約4成，尤以都歷遊客中心園區增加75%、秀姑巒溪泛舟增加58%、三仙台遊憩區增加54%最為明顯 。

至於綠島遊客人數，前有部分媒體報導7/15-25進入綠島遊客超過6萬人次，東管處特別澄清該統計期間有誤，綠島遊客量7/15~25實際為34,143人次，平均每日約為3,000人，較去年七月日平均人數成長約4成，以目前島上住宿及汽機車出租數量尚可因應，惟因綠島餐廳、小吃多集中於南寮，建議遊客用餐時間可將汽機車停放在外圍停車場，再步行進入南寮大街用餐、購物，避免道路車流壅塞影響旅遊品質。

▲三仙台、小野柳、加路蘭等景區小客車停車位不足。

由於今年受疫情影響，團客減少、自駕自由行比例增加，遊客在景點停留時間較長，三仙台、小野柳、加路蘭等景區易有小客車停車位不足，台十一線則有部分路段車流較慢等情形。為服務遊客，東管處除增加景區交通疏導人力，並視停車狀況彈性開放路邊停車，調撥大客車位停放小客車，停車場將客滿時利用公路CMS提醒告示，籲請遊客配合引導。

另為因應旅遊人潮及夏季炎熱黃昏出遊人數增加，管理處亦加僱清潔人力，增加景區及公廁清潔頻率，並延長熱門景點清潔服務時間至下午7時。同時，自7/18起至10/11止，每週六、日推出台灣好行東部海岸線導覽專車，採線上預約，除有專人沿線導覽，帶遊客暢遊都歷阿美民俗中心、成功小鎮、三仙台、水往上流及加路蘭，並附午餐餐盒，每人僅需499元。另暑假期間至9月底，遊客搭乘台灣好行使用電子票券有半價優惠，歡迎遊客多多搭乘，並可避免停車困擾。

▲因應旅遊人潮加僱清潔人力，增加公廁清潔頻率，並延長清潔服務時間。

東管處再次提醒遊客，來東海岸旅遊一定要事先訂妥在地遊程、交通及食宿，做好防曬並記得補充水份。尤其在海邊賞景戲水，請務必注意潮汐及自身安全，勿採撿觸摸潮間帶生物、破壞礁石珊瑚，進行水域遊憩活動一定要找合法業者帶領，保障自己旅遊安全。而旅遊之餘也別忘了防疫，在人多、空氣不流通、無法保持安全社交距離之場所請配戴口罩並勤洗手。此外為了維護我們環境的永續，建議大家少用一次性物品，旅行自備水壺餐具及盥洗用具，減少廢棄物產生，更歡迎遊客報名參加「我愛東海岸」淨灘活動，為地球盡一份心力。

相關訊息可至東部海岸國家風景區管理處官網（https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/）查詢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！