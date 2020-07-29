超猛媳婦槓上婆婆！挖出「亡夫骨灰盒」擺門口：沒辦法了　原因曝全村傻眼

▲妻兒將亡夫骨灰盒都挖出來了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說死者為大，然而江蘇揚州市伏固村近日發生一起駭人聽聞的事件，已故仲姓村民的骨灰盒，竟然被從地下挖了出來，而做出如此忤逆事情的人，竟然是他的妻兒。隨著事件曝光，背後的原因也浮出水面。

據《看看新聞》報導，龐姓女子近日與兒子一起砸壞墓穴，取出丈夫的骨灰盒，放在婆婆劉老太的門前，「我們孤兒寡母沒辦法了。」死者哥哥得知後怒斥，「入土為安，你現在又把他扒上來，你是極端的！」

▲死者哥哥怒斥 。（圖／翻攝自看看新聞）

如此驚人的舉動背後竟是為了一筆錢。原來仲男去年年底在廣東打工意外去世，獲得150萬元（人民幣，下同）的賠償，這筆錢也進了妻子龐女的戶頭，這引發婆婆劉老太不滿，今年3月將她告上法庭。要求分割這筆補償。

法院審理後，判決劉老太應該從中分得35萬多元。對此，龐女士認為，這事是有人在背後故意使壞，「只要用在你老太太身上，哪怕150萬全用掉，我都願意。但是你們告訴我，會不會把35.7萬就這樣給她擺到老大（死者哥哥）那邊。」

▲劉老太 。（圖／翻攝自看看新聞）

不過，劉老太和仲某哥哥對此極力否認，稱是老人要要這筆錢的，雙方因此鬧僵，龐女才跟兒子一起挖出丈夫骨灰盒。她受訪時悲傷表示，「個個都認為大逆不道，只有搬出來了，事就來了，就有人來給我解決這個事了。」現在她願意退一步，把錢放在中間人那裡保管，但遭到劉老太拒絕。

看到仲家人為了爭賠償款，竟然做出如此違背倫理的事情，村民們都直搖頭，覺得是傷風敗俗的事。當地司法所工作人員表示，劉老太精神正常，龐女士應該按判決書執行，他們將繼續調解。