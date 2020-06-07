有洋蔥...失聯移工自行到案　只求捧姊姊骨灰回越南

▲嘉義市專勤隊移民官向失聯移工「阿妝」及其在臺新住民友人說明「擴大自行到案專案」之「不收容、不管制、低罰鍰」等措施內容 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊於5月初受理越南籍失聯移工「阿妝」（化名）自行到案。阿妝向移民官表示，因為同樣來臺工作的姊姊發生意外，不幸於日前墜樓身亡，她忍住悲痛辦理姊姊後事，並透過熱心友人得知移民署正在推動擴大自行到案專案，於是鼓起勇氣主動投案，希望移民署能協助她儘快帶著姊姊的骨灰一起返回越南家鄉。

越南政府為防範境外移入的新冠肺炎病例，近期實施嚴格的入境隔離檢疫措施，造成我國飛往越南的班機全數停飛，原本的客運飛機都改成貨運使用，讓阿妝盼望帶著姊姊一起回家的日期一延再延，眼看全球疫情持續延燒，完成返鄉願望似乎遙遙無期。經由嘉義市專勤隊移民官積極追蹤協處及提供資訊，阿妝順利申請到一位難求的包機機位，親手帶著姊姊的骨灰一起返鄉。

▲內政部移民署「擴大自行到案專案」宣傳海報 。（圖／記者翁伊森翻攝）



為避免逾期滯臺外來人口成為防疫破口，移民署推動為期3個月的「擴大自行到案專案」，即將於6月30日結束，專案期間採取「不收容、不管制、低罰鍰」等減免措施，鼓勵包含失聯移工在內的逾期外來人口主動投案，相較被查獲者，可以不用被收容，免除禁止再次來臺管制，以及裁處最低罰鍰新臺幣2,000元，移民官也將積極協助辦理返回母國事宜，相關專案資訊請洽嘉義市專勤隊（電話：05-231-3609）。

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