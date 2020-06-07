　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有洋蔥...失聯移工自行到案　只求捧姊姊骨灰回越南

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「一起回家吧！」失聯移工向移民署自行到案親手帶著姊姊骨灰返回越南 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市專勤隊移民官向失聯移工「阿妝」及其在臺新住民友人說明「擴大自行到案專案」之「不收容、不管制、低罰鍰」等措施內容 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊於5月初受理越南籍失聯移工「阿妝」（化名）自行到案。阿妝向移民官表示，因為同樣來臺工作的姊姊發生意外，不幸於日前墜樓身亡，她忍住悲痛辦理姊姊後事，並透過熱心友人得知移民署正在推動擴大自行到案專案，於是鼓起勇氣主動投案，希望移民署能協助她儘快帶著姊姊的骨灰一起返回越南家鄉。

越南政府為防範境外移入的新冠肺炎病例，近期實施嚴格的入境隔離檢疫措施，造成我國飛往越南的班機全數停飛，原本的客運飛機都改成貨運使用，讓阿妝盼望帶著姊姊一起回家的日期一延再延，眼看全球疫情持續延燒，完成返鄉願望似乎遙遙無期。經由嘉義市專勤隊移民官積極追蹤協處及提供資訊，阿妝順利申請到一位難求的包機機位，親手帶著姊姊的骨灰一起返鄉。

▲「一起回家吧！」失聯移工向移民署自行到案親手帶著姊姊骨灰返回越南 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲內政部移民署「擴大自行到案專案」宣傳海報 。（圖／記者翁伊森翻攝）


為避免逾期滯臺外來人口成為防疫破口，移民署推動為期3個月的「擴大自行到案專案」，即將於6月30日結束，專案期間採取「不收容、不管制、低罰鍰」等減免措施，鼓勵包含失聯移工在內的逾期外來人口主動投案，相較被查獲者，可以不用被收容，免除禁止再次來臺管制，以及裁處最低罰鍰新臺幣2,000元，移民官也將積極協助辦理返回母國事宜，相關專案資訊請洽嘉義市專勤隊（電話：05-231-3609）。

►夏天剛開始，現在買最好

ET快訊
快訊／兩派人馬約談判…苗栗頭份凌晨傳槍響！1男頭部中彈亡
台科大學生問「單身24年交不到女友怎辦？」　唐鳳妙回全場大笑
韓國瑜短短一年半「高峰跌落谷底」　韓冰形容：爸爸像魚缸裡的魚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／兩派人馬約談判…苗栗頭份凌晨傳槍響！1男「頭部中彈」送醫亡

快訊／國1三義段車禍事故！轎車翻覆堵2車道　車流回堵2公里…警消急排除

許崑源墜樓亡！維基竟遭竄改嘲諷「X，笑死」　網怒炸：留點口德好嗎

挺韓高市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署曝傷勢：全身多處骨折、頭部重創

有洋蔥...失聯移工自行到案　只求捧姊姊骨灰回越南

工程小開酒駕撞死人　死者頭七...肇事BMW後車燈突然亮了！

LIVE／高雄市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署召開記者會

美崙鼻海域男浮屍載浮載沉　海巡打撈上岸：放心！帶你回家

一招「紅粉知己」突破人妻道德防線！　科技大廠前人資長拐跑假髮老闆娘

快訊／打滑自撞護欄！「保時捷」北宜公路燒成火球　警消急灌救

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

快訊／兩派人馬約談判…苗栗頭份凌晨傳槍響！1男「頭部中彈」送醫亡

快訊／國1三義段車禍事故！轎車翻覆堵2車道　車流回堵2公里…警消急排除

許崑源墜樓亡！維基竟遭竄改嘲諷「X，笑死」　網怒炸：留點口德好嗎

挺韓高市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署曝傷勢：全身多處骨折、頭部重創

有洋蔥...失聯移工自行到案　只求捧姊姊骨灰回越南

工程小開酒駕撞死人　死者頭七...肇事BMW後車燈突然亮了！

LIVE／高雄市議長許崑源墜樓亡！　高雄地檢署召開記者會

美崙鼻海域男浮屍載浮載沉　海巡打撈上岸：放心！帶你回家

一招「紅粉知己」突破人妻道德防線！　科技大廠前人資長拐跑假髮老闆娘

快訊／打滑自撞護欄！「保時捷」北宜公路燒成火球　警消急灌救

馬大偉運彩解盤／ 富邦@樂天　樂天先發過盤率超差

快訊／兩派人馬約談判…苗栗頭份凌晨傳槍響！1男「頭部中彈」送醫亡

嘉義市政府開辦電競巡迴講座　搶搭科技產業鍊

主播點臉書「假身分認證」訊息...11年粉專遭駭　權限被踢出求救

基特回憶2000年「地鐵大戰」　曾說輸了要搬離紐約

民眾黨佈局高雄補選？　柯文哲回應了

誰是最大戶？7月1日欠稅大戶名單「全都露」　為期半年

批綠議員消費許崑源　他點名公民團體：還要縱容冷血政客嗎？出來care一下

建商規定踩很硬！預售屋卻「不接受客變」　網曝原因：每一步都是成本

非裔男之死點燃怒火！大師「一張圖」分析美國種族困境：白人應負全責

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

殯儀館外凌晨吹狗螺30秒　許崑源發3篇文3分鐘後跳樓亡

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

許崑源墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

對中年男畏懼　師助學生揭五金老闆惡行

許崑源墜樓亡　罷韓網友留言

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

即／高雄市議長許崑源跳樓身亡　警方證實

許崑源妻子悲傷過度　醫師緊急到場

在服飾店買褲子堅持不試穿　男子付錢的舉動讓店家爆炸

許崑源跳樓　檢察官趕到殯儀館了

男找槍手「僵直性脊椎炎」退役　下場GG了

更多熱門

相關新聞

完成18種模擬手術　慈大為8無語良師送靈

完成18種模擬手術　慈大為8無語良師送靈

慈濟大學今天（5日）舉辦醫學會模擬手術送靈典禮，由靜思精舍常住師父、慈大劉怡均校長、台灣口腔顎面外科學會、台灣脊椎微創內視鏡醫學會、台灣血管外科學會醫師們送別無語良師，場面莊嚴溫馨，參與的家屬感受到慈大的用心並為親人最後的選擇感到驕傲。慈大模擬手術自6月1日啟用典禮開始，到6月5日共進行18種術式，共有國內54家醫院117位醫師參加。

越籍新住民周錦秀　助夫種高品質玉荷包

越籍新住民周錦秀　助夫種高品質玉荷包

台男走私895毒磚越南落網　悲慘下場曝

台男走私895毒磚越南落網　悲慘下場曝

上千越南員工聚集台資鞋廠「求工」　台商：希望台灣政府援助

上千越南員工聚集台資鞋廠「求工」　台商：希望台灣政府援助

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南組裝」產品照片曝光

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南組裝」產品照片曝光

關鍵字：

失聯移工骨灰越南

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面