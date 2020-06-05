8名無語良師圓滿心願！117位醫師完成模擬手術　慈大感恩送靈

▲國內共有54家醫院117位醫師參加，完成18種術式。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學今天（5日）舉辦醫學會模擬手術送靈典禮，由靜思精舍常住師父、慈大劉怡均校長、台灣口腔顎面外科學會、台灣脊椎微創內視鏡醫學會、台灣血管外科學會醫師們送別無語良師，場面莊嚴溫馨，參與的家屬感受到慈大的用心並為親人最後的選擇感到驕傲。慈大模擬手術自6月1日啟用典禮開始，到6月5日共進行18種術式，共有國內54家醫院117位醫師參加。

慈濟大學模擬手術八位老師分別為林月女、向亨嘉、陳金主、廖陳金鳳、梁錫龍、康寶興、葉仁財、林黃蘗，每個人都有精彩的人生，他們將人生的良能發揮的淋漓盡致，生命最後選擇成為醫師的老師。

▲8位無語良師將人生的良能發揮的淋漓盡致。

「從第一天啟用典禮看到媽媽的面容，感覺媽媽是很開心我們幫她完成了心願。」廖陳金鳳老師的兒子廖偉志先生分享，廖陳金鳳老師認為她沒有辦法讀很多書，但可以透過捐出身體，讓醫學生和醫師學習，藉由他們的雙手去幫助世界其他痛苦的人。廖陳金鳳老師因為聽到上人說「幫助別人不一定要靠捐錢。」因此決定用做環保來助人，每天利用下午店面休息的時間出來做回收，等到戲院、飯店或KTV關門半夜或凌晨後，也是垃圾最多的時候去回收，常常做環保做到凌晨三、四點才休息，每天平均回收數量是一台環保車。接著六點還要起床開店做生意，這樣做環保讓她覺得人生很有價值。

陳金主老師因為好朋友成為慈大無語良師，他覺得很了不起，因此自行到慈濟醫院詢問如何成為大體老師，他的兒子陳明輝說：「我爸他這十年來將這件事當作是很驕傲的事，逢人就說以後要成為老師。」陳金主老師七歲喪父，身為長子的他，一肩扛起家庭的生活重擔，小學畢業後就沒有再繼續升學，到深山裡做伐木工人。成家立業後，因投資眼光獨到，家庭生活獲得極大的改善。因為陳金主老師曾是苦命的孩子，生活變得寬裕之後，陳金主老師總會拿些錢出來救濟別人，每天也都會在自家的路口擺上一桶茶水，讓路過的人可以解渴。老師的樂善好施，讓他在地方上受到鄉親們的讚賞和愛戴。

由劉怡均校長親自頒發感恩紀念牌給每位家屬，劉怡均校長致詞表示，26年前慈大還沒成立時，台灣大體捐贈並不普遍，但因為上人提倡捨身菩薩的概念，至今慈大已經有972人捐贈大體，39944人簽署遺體捐贈志願同意書，這幾天的模擬課程都是教導非常精細的手術，感恩家屬的支持，讓醫師和醫學生得到寶貴的經驗，協助醫學教育快速發展。

▲所有醫師們合唱「感恩的心」，感謝慈大和無語良師提供了這次寶貴的機會。

所有醫師們上台合唱「感恩的心」，台灣血管外科學會甘宗旦理事長表示，感謝慈大和無語良師提供了這次機會，很多年輕醫師少有進行手術的機會，利用課程讓大家練習，讓醫師們未來不管面對哪種狀況，都有信心能醫治病人。

成大心臟血管外科陳迪詠醫師也是慈大醫學系第七屆校友，他利用空檔時間到大捨堂去看曾經教導他的無語良師們。陳迪詠醫師記得10多年前在慈大上解剖課時，解剖學科老師對他們嚴格的要求，並身體力行親自帶隊到火葬場打掃。畢業後這10多年來，陳迪詠醫師認為不管是解剖學科老師或是無語良師對他的影響是永遠無法磨滅，這些都成為他一輩子的印痕，感謝慈大的醫學教育在他的醫師生涯中留下這麼重要的課程。

5日當天同時進行火化、植葬和入龕典禮，8位無語良師部分骨灰放置慈大大捨堂裡供師生以及家人緬懷追思，靜思精舍德宇師父開示，這幾天來自50幾所醫師透過課程和典禮的洗禮，從老師身上學習到良善的精神，相信老師的精神將會透過他們的手延續下去，大愛長存世間，讓世界更美好。

►腦公！你不可以賴帳喔