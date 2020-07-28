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9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

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▲ 超狂霸氣！基隆機車行被「報復性消費」了 顧客狠砸6萬振興三倍券買全新機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 超狂霸氣！基隆機車行被「報復性消費」了 顧客狠砸6萬振興三倍券買全新機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯振中、郭世賢／基隆報導

基隆市有名婦人拿了6萬元的振興券到機車行買車，牽回家送給媳婦，超狂舉動讓外界大感驚奇。而經過換算下來，每1000元新台幣可以換到3000元的三倍券，再加上原有的購車補助，婦人等於用原價的4.3折買到全新機車，優惠讓人心動。

這家受理機車行的老闆表示，日前接到民眾的電話，詢問是否可以「一次付很多振興券」，他立刻回「可以」，因為振興券視同現金，沒有限制，過沒多久，就有名婦人拿著大量的振興券來買車，一次付清。

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▼基隆婦人砸6萬元振興券買機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 超狂霸氣！基隆機車行被「報復性消費」了 顧客狠砸6萬振興三倍券買全新機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

收到大量的振興券，老闆好奇詢問，「怎麼會有這麼多振興券？」後來才知道，原來來購車的婦人夫家親戚多，大家一起湊，結果就湊出20份振興券，一共有180張，價值6萬元。

根據《東森新聞》報導，老闆出面說明，一部機車9萬多元，婦人拿了6萬元的振興券來，其實只花了2萬元的現金，回去後還可以領取政府、車廠的補助，還有1萬多元的回饋，等於買一部機車根本沒花什麼錢。婦人用2萬元換到6萬元振興券，自己再多付3萬多元，就能牽回價值9萬多元的機車，再加上政府、車廠補助的1萬多元，相當於約4.3折就牽回全新機車，讓人感到不可思議。

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