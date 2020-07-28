男大生騎車撞死老翁　家屬PO網：連安葬費都沒辦法出...遭網友圍剿



▲萬華1名老翁在23日凌晨紅燈過馬路，遭19歲的男大生騎車撞飛搶救不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳／台北報導

23日凌晨，1對情侶分騎機車行經萬華青年路時，突然1名老翁竄出，騎在第一台的女友緊急閃避，但老翁突然往外跑，造成第二台的男友將老翁撞飛不治，但老翁家屬在臉書《爆料公社》貼文質疑，「為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台卻硬生生的撞了上去？」

警方調查，趙姓男大生與女友，23日凌晨12時許分騎2台機車準備返家時，行經萬華青年路、西藏路口時，遇到正在準備過馬路的91歲夏姓老翁，騎在第一台的女友見狀緊急閃過險些摔車，但後方男友準備經過時老翁卻又突然竄出，最後不慎撞上老翁。

老翁整個人黏在趙姓男大生的車頭，最後慘遭撞飛12公尺遠，送醫搶救後宣告不治。老翁家屬在臉書《爆料公社》貼文說，「為什麼第一台肇事女友車能閃過，第二台卻硬生生的撞了上去？」，認為確實超速了，讓老翁家屬很難釋懷。

▲家屬在《爆料公社》取暖，慘遭網友打臉「為什麼不檢討妳外公為什麼要闖紅燈？」（圖／記者游宗樺攝）

家屬還在臉書上貼文，當天接到電話趕往台大醫院，確認外公死亡後感到相當心痛，「原本下個月我們家要幫外公過父親節的，而且，外公本來打算自己買房子，最後看到喜歡的，本來還計畫這個月簽約」。

「唉！我外公闖了紅燈確實不對！（真的很抱歉）」，家屬貼文指出，肇事男生也與母親準備奠儀跟禮物上門道歉，家屬因為經濟上困難希望對方能出安葬費，但對方也表明是單親家庭，家屬無奈，「但……已經撞死人了，連安葬費都沒辦法負責出？」

▲趙姓男大生與女友分騎2車出遊，老翁竄出女友閃過，但尾隨的男友則將老翁撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

老翁家屬表示，「對方說籌到慰問金2萬元」，事後還在電話說，「已經有賠強制險的200萬就很足夠了吧！（保險公司還在處理）」，家屬對此無法接受，「真的非常讓人心痛，一條人命被這樣對待？」

但文章一出卻讓網友暴動了，有網友直言「第一次聽到闖紅燈的好意思責怪別人為什麼沒有閃過去！」、「同情？抱歉，我們比較同情19歲的騎士，年紀輕輕卻要揹上這條！」

甚至還有網友說，「都知道妳外公自己闖紅燈衝進車道了，怎麼好意思檢討別人？」「指責別人沒有閃過妳外公，那為什麼不檢討妳外公為什麼要闖紅燈？」，更直言，「不是要買房子怎又說沒錢……」。

越想越不對勁！OL 賺翻啦



二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

男大生騎車深夜「撞死罹癌翁」 死者女兒慟：不知父親要去哪



影／剛目睹女友閃過「闖紅燈90歲翁」！19歲男下秒騎「小阿魯」撞上 人貼車頭拖5米亡

撞擊畫面曝！萬華翁闖紅燈遭「小阿魯」撞死 肇事19歲男女友：我也差點摔車