疫情改變生活習慣　台中市民線上申請交通事故件數半年破8萬件

▲台中市警局統計，2020年台中市民線上申請交通事故件數至今已突破8萬件。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾憂心出入公眾場所有感染之虞，減少出門意願，台中市警局交通大隊為便民，提供線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表，此外也導入自然人憑證認證機制，讓民眾不須前往警察機關領取，降低感染風險。根據統計，2019年線上申請件數較往年提升近12%，2020年至今申請件數已突破8萬份，顯見民眾對於線上申請接受度頗高。

台中市警局表示，為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，在道路交通事故為民服務系統內除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，另也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，減少臨櫃排隊取件的不便；事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為後疫情期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。

台中交通大隊指出，經中市府警局統計，民眾線上申領交通事故資料，106年共申請14萬5546件，107年15萬8200件較106年增加1萬2654件（8.7%），108年17萬6896件，較107年增加1萬8696件（11.82%），109年1-6月份已申請8萬2875件，顯見民眾對於線上申請便利性及接受度頗高。

交通警察大隊大隊長林沐弘呼籲，民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請的事故資料，體驗「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性，且網路線上申辦好處多，提供民眾「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便捷服務，並配合政府推動電子化行政作業，簡化民眾洽辦之流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。

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