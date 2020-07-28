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王定宇呼籲防疫警訊勿鬆懈　網歪敲碗：「迷彩口罩」哪裡買？

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▲▼王定宇PO出戴著迷彩口罩的自拍照。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇在臉書提醒防疫「戴口罩、勤洗手」不能鬆懈。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

實習記者李佩弦／台北報導

新冠肺炎仍在肆虐全球，但台灣防疫表現優異，已連續107天沒有本土個案，各地熱門景點都出現報復性旅遊的人潮。對此，民進黨立委王定宇28日呼籲民眾多多分享「戴口罩、勤洗手」重要的防疫之道，提醒大家不能鬆懈，但不少網友卻把焦點放在他帶的迷彩口罩上，敲碗狂問哪裡買的？

日前《彭博社》綜合評比三項防疫表現，台灣位居冠軍，抗疫成績又受肯定，不過連日來又有境外移入病例出現，對於四處可見民眾開始不戴口罩，王定宇特別在臉書發文，並引用美國約翰霍普金斯大學統計的全球確診超過1600萬與死亡人數，提醒大家要注意防疫警訊。

王定宇表示，是不是因為台灣境內防疫做的很好，所以不戴口罩的人和場合越來越多，但新冠肺炎在過去六周全球確診病例就增加一倍，如果台灣過於放鬆，疫情就會離我們並不遠。

王定宇說，在疫苗或治療方法沒有出現前，讓我們互相提醒，一起保護台灣擁有舉世難得的「正常生活」，好嗎？因為他發現，除了沒戴口罩就不能進出的高鐵、捷運、大眾運輸外，其他地方沒有戴口罩的人，甚至已經比戴口罩的還要多。

不過，不少眼尖的網友看到王定宇在臉書照片中雖然緊皺著眉頭，但帶著迷彩圖案的深色口罩，也讓不少人歪樓紛紛留言，「你的迷彩口罩哪裡買的？」、「為什麼你有迷彩的，好想要喔！」、「帥哦！跟上黑迷彩的腳步」、「我也想要迷彩口罩！」。

▼網友敲碗問王定宇的迷彩口罩去哪買。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼網友敲碗問王定宇的迷彩口罩去哪買。（圖／翻攝王定宇臉書）

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