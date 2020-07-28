4名菲律賓境外移入「同班機入境」1人無症狀加強篩檢揪出

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心從週日（7/26）開始針對菲律賓入境旅客全面篩檢，今（28）日即確認新增5例境外移入，其中4例來自菲律賓。指揮中心發言人莊人祥表示，其中3人因為有症狀遭到採檢，僅有1人屬於加強篩檢揪出，而個案都是同班機旅客，初步匡列相關接觸者總計15人，其中10人為前後排旅客，必須居家隔離。

菲律賓疫情嚴峻且國內近期境外移入病例以菲律賓為多，指揮中心24日宣布從26日開始，自菲律賓飛抵台灣所有旅客，一律須配合相關檢疫措施。 國人及部分外國籍人士(持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等)，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。統計至7月以來總計20例境外移入，其中半數來自菲律賓。

請繼續往下閱讀...

這4名菲律賓境外移入個案，分別是50多歲、30多歲到菲律賓工作男性（案463、465）以及一對到菲律賓探親的70多歲夫婦（案466、467），值得注意的是，其中3人屬於有症狀遭到採檢，僅有1人（案466）是沒有症狀，在加強採檢時揪出。

▲新增5例COVID-19確診個案，均為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

莊人祥說明，案463今(2020)年3月至菲律賓工作，自7月21日起陸續出現發燒、咳嗽、嗅覺異常、腹瀉及全身倦怠等症狀，24日於當地就醫並採檢，但未接獲檢驗報告，個案於7月26日返國入境時有體溫偏高情況；案465今年1月至菲律賓工作，6月19日陸續出現嗅味覺異常、咳嗽、喉嚨痛及肌肉酸痛等症狀，當日前往就醫並於醫院進行新冠肺炎快篩，結果為陰性。因當地醫院未開立藥物，僅自行服用感冒藥，7月26日返國入境時主動告知曾有症狀。這2人由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

指揮中心指出，案466、467分別為70多歲男性及70多歲女性，為一對夫婦，兩人於今年1月陸續前往菲律賓探親，案467於7月12日出現發燒、咳嗽及走路喘等症狀，經自行服藥後症狀緩解，兩人7月26日返國。至於案466入境時無不適症狀，案467於登機前及入境時皆主動告知曾有症狀，兩人由機場檢疫人員安排採檢後，分別送至防疫旅館居家檢疫及集中檢疫所隔離，均於今日確診。

指揮中心表示，案463、465、466及467搭乘同班機返國，衛生單位已掌握個案接觸者共15人，其中10人為此4名個案之同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，5人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來