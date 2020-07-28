　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菲律賓返台同班機4人確診！座位圖曝光　前後排10人居家隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0728中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日再確認新增5例境外移入，國內累積病例達到367例。指揮中心發言人莊人祥表示，其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境。其中案463.465.466.467搭乘同班機返台，指揮中心也公布了四人在機上的座位圖。

▲▼新冠肺炎案463-467的機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

 ▲案463.465.466和467搭乘同班機自菲律賓返台，指揮中心公布機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案463為50多歲男性，今(2020)年3月至菲律賓工作，自7月21日起陸續出現發燒、咳嗽、嗅覺異常、腹瀉及全身倦怠等症狀，24日於當地就醫並採檢，但未接獲檢驗報告。個案於7月26日返國入境時因體溫偏高，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，當日晚間因身體不適，經衛生單位安排至醫院就醫，於今日確診，目前收治住院隔離。

指揮中心表示，案465為30多歲男性，今年1月至菲律賓工作，6月19日陸續出現嗅味覺異常、咳嗽、喉嚨痛及肌肉酸痛等症狀，當日前往就醫並於醫院進行武漢肺炎快篩，結果為陰性。因當地醫院未開立藥物，僅自行服用感冒藥。個案於7月26日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

▲▼新增5例COVID-19確診個案，均為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增5例COVID-19確診個案，均為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，案466、467分別為70多歲男性及70多歲女性，為一對夫婦，兩人於今年1月陸續前往菲律賓探親，案467於7月12日出現發燒、咳嗽及走路喘等症狀，經自行服藥後症狀緩解，兩人7月26日返國，案466入境時無不適症狀，案467於登機前及入境時皆主動告知曾有症狀，兩人由機場檢疫人員安排採檢後，分別送至防疫旅館居家檢疫及集中檢疫所隔離，均於今日確診。

指揮中心表示，案463、465、466及467搭乘同班機返國，衛生單位已掌握個案接觸者共15人，其中10人為此4名個案之同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，5人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。另針對案464，衛生單位已掌握接觸者共12人，為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，同班機機組員因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

▼案464自香港返台，機上座位圖曝光。（圖／指揮中心提供）

▲▼新冠肺炎案463-467的機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台女長灘島「一條線」瘋傳身分被揭露　怒告求償180萬
里長集資40萬「中獎金額」出爐：繼續簽或捐出去
泰移工確診！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中
泰移工「在台2年半」返國確診　公司160接觸者初步狀況出爐
快訊／再增5例境外移入「分別來自菲律賓、香港」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

快訊／午後暴雨繼續！4縣市升級豪雨警戒　北北基等18縣市大雨特報

4名菲律賓境外移入「同班機入境」1人無症狀加強篩檢揪出

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態　怒批環評違法狀告環保署

曾逛桃園大賣場！泰籍移工染新冠　同公司9移工今年因呼吸道症狀就診

泰籍移工返國確診「不歸類台灣本土病例」　莊人祥說原因

抓一帖藥籤求平安、與神共舞！宜蘭首辦「舊城東嶽藝文節」8/1登場

集資40萬只中8萬多　台中平和里長有點洩氣：繼續簽或捐做公益

30歲男香港返台染疫！回國前三天已有嗅覺異常　入境主動告知採檢

菲律賓返台同班機4人確診！座位圖曝光　前後排10人居家隔離

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

快訊／午後暴雨繼續！4縣市升級豪雨警戒　北北基等18縣市大雨特報

4名菲律賓境外移入「同班機入境」1人無症狀加強篩檢揪出

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態　怒批環評違法狀告環保署

曾逛桃園大賣場！泰籍移工染新冠　同公司9移工今年因呼吸道症狀就診

泰籍移工返國確診「不歸類台灣本土病例」　莊人祥說原因

抓一帖藥籤求平安、與神共舞！宜蘭首辦「舊城東嶽藝文節」8/1登場

集資40萬只中8萬多　台中平和里長有點洩氣：繼續簽或捐做公益

30歲男香港返台染疫！回國前三天已有嗅覺異常　入境主動告知採檢

菲律賓返台同班機4人確診！座位圖曝光　前後排10人居家隔離

《食尚》主持群再爆職災！　哈孝遠憂「痛風再發作」忍痛吃美食

牛五花嫩口多汁！嘉義超氣派平價火鍋　冰淇淋、多款飲料免費爽嗑

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

桃園「迷你肉圓」只要8元！圓滾滾外型晶瑩剔透…搭配骨仔肉湯香氣逼人

「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

4百元有找爽嗑肉！「蘭嶼版芭達雅」燒烤吃到飽　眺望藍海＋夕陽太享受

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

台女星「晚上洗衣服」遭日本尪痛罵！　回娘家委屈訴苦…媽1招反擊幫出氣

5分鐘搞懂ETF！指數股票型基金4大優勢一次看：適合「預算低」的新手

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

午後暴雨繼續！4縣市豪雨警戒

更多熱門

相關新聞

台女長灘島「一條線」照網瘋傳　怒告媒體、粉專

台女長灘島「一條線」照網瘋傳　怒告媒體、粉專

林姓女子於2019年10月間，與男友在長灘島度假玩「大冒險」，穿著僅「一條線」遮蔽下體的比基尼在海灘遊走，不料卻遭菲律賓警方逮捕，事後不僅照片在台網路瘋傳，菲律賓媒體更將2人護照「無碼」公布，讓他們的身分在台媒體、社群曝光，林女不滿名譽受損提告，向引用護照報導的電視台求償120萬，另向臉書粉專「子迂的蠹酸齋」齋主求償60萬。

30歲男香港返台染疫！回國前已有嗅覺異常

30歲男香港返台染疫！回國前已有嗅覺異常

泰移工染新冠　指揮中心公布疫調結果

泰移工染新冠　指揮中心公布疫調結果

新增5人皆菲律賓入境　指揮中心14時說明

新增5人皆菲律賓入境　指揮中心14時說明

疫情加速亞洲企業數位化！

疫情加速亞洲企業數位化！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19境外移入菲律賓

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面