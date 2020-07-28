徐乃麟豪宅詐賭案　2女圖利賭博罪判刑6月定讞

▲徐乃麟內湖豪宅變成賭場，2女遭判刑定讞。（圖／記者張一中攝）



綜藝大哥徐乃麟遭人指控，疑似透過他的女密友董子綺，將內湖上億豪宅出租出去變成賭窟，引發詐賭風波。針對詐賭部分，檢方對徐乃麟做出不起訴處分，但檢方另行起訴將豪宅變成賭場的董女與綽號「圓圓姊」的楊強蓉。一審將2女分別判刑6月，案件上訴二審，高院28日維持6月刑期定讞，並追加沒收金額為各440萬元。

徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，先前出租給楊強蓉，但在2016年間，卻發生豪宅變成賭場，楊女還在賭場內詐賭，受害人是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺，董女因被詐賭，輸了3800萬元，到警局報案，全案因此爆發。

針對詐賭部分，士林地檢署偵查後傳喚徐乃麟到庭作證，最終對徐乃麟做出不起訴處分；但檢察官認定，董、楊有聚眾賭博行為，依「圖利聚眾賭博罪」將兩人提起公訴。一審法院審理後，認定2女有罪，分別判刑6月，得易科罰金，另沒收楊女犯罪所得160萬元。

案件上訴二審，高院28日宣判，仍認定2女有罪，但高院計算後，認為2女從2017年5月18日起至同年6月30日止，合計經營賭場日數為44日，高院以每日抽頭金20萬元計，認定抽頭金數額至少為880萬元。因此高院撤銷一審沒收的金額，改宣告2女每人均沒收440萬元，刑度部分駁回上訴，維持一審的6月、得易科罰金18萬元。全案定讞。

本次宣判董女並未到庭聆聽宣判，至於楊女庭後受訪表示，不能接受。「我只是個人頭」、「我再一次問徐乃麟，這4000多萬是誰給的？給誰？怎麼不給你老婆？」、「他（徐乃麟）說我講一次就告一次，再告阿。」

▼「圓圓姊」楊強蓉不服判決。（圖／記者吳銘峯攝）