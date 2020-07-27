在紅火案獲無罪確定　中信前法務長求刑事補償60萬

▲鄧彥敦在紅火案中獲判無罪確定，求刑事補償60萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中信金法務長鄧彥敦，在「紅火案」中最終獲得無罪確定。他在本案中遭到羈押120日，因此無罪確定後，他向高等法院聲請刑事補償。鄧彥敦批評當年起訴的檢察官，訊問前就已先將故事劇本寫好，還不斷懷疑他的供詞，讓他無奈被羈押。因此請求刑是補償最高金額一日5000元，總計聲請60萬元。

「紅火案」發生於2004年，當時前總統陳水扁推動二次金改，中信金打算入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

中信金入主兆豐金完成後，向金管會申報中信金及子公司當時所投資持有兆豐金控之股票數，辜仲諒在常務董事會未批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時特偵組對辜仲諒、鄧彥敦等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

鄧彥敦一審遭判7年2月、二審加重為7年6月，但更一審獲判無罪。上訴最高法院後，最高法院去年11月駁回檢方上訴，鄧彥敦無罪確定。至於辜仲諒等人涉案部分，則撤銷發回高等法院進行更二審中。

鄧彥敦因此聲請刑事補償，他表示，案發時他年薪1600萬元、兒子僅12歲，目前兒子已經長大成人；而他現在的年薪更高達3000萬元。而他還批評當時起訴的檢察官，訊問前就已先將故事劇本寫好，還不斷懷疑他的供詞，更當庭罵他「強辯」，讓他無奈遭到羈押，纏訟14年才獲判無罪。所以他要求最高金額的補償，1日5000元，總計要求補償60萬元。法院審理後，諭知候核辦。