西班牙衝浪客遭釣竿插胸險死案　4煞殺人未遂判刑定讞

▲西班牙衝浪客在佳樂水差點被殺害，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

西班牙籍衝浪客IGNACIO，2017年3月間到屏東佳樂水衝浪，結果遇到4名釣客在沙灘插上14根釣竿釣魚。衝浪客擔心釣魚線纏住人發生危險，與4人發生糾紛，最後持剪刀剪斷釣線，4人不滿，等衝浪客上岸後，持「釣竿插座」等利器痛毆、插胸，衝浪客險死。最高法院審理後，將4人分別判刑6年至3年半定讞。

判決指出，吳姓男子等人2017年3月30日晚間到佳樂水沙灘，4人在沙灘上插著鐵製釣竿插座，插上吳男所有之14支釣竿插座，並放置長約400至500公尺長之釣線後等待魚上鉤。隔天上午7、8點，外籍男IGNACIO前來衝浪時，擔心釣線恐絆纏衝浪客釀意外，便透過其他民眾翻譯請求吳等人換地點，當場遭拒。

IGNACIO不滿，返回車上拿出剪刀，進入海中逕行剪斷1組釣線，吳男4人見狀勃然大怒，打算教訓IGNACIO，但IGNACIO不想生事，留在海中持續衝浪，以避免和吳男4人發生衝突。警方獲報到場處理，並告知吳男4人此處沙灘上不得釣魚，吳男4人遂收拾釣竿插座及釣竿放置車上，待警方認無異狀離去後，吳男等人繼續留在車旁等候IGNACIO上岸。

IGNACIO1、2小時後上岸，吳男先持鐵製「釣竿插座」攻擊，其餘3人也加入攻擊，猛毆頭、胸腹部，混亂中IGNACIO左胸腔遭釣竿插座刺入，他痛得大叫，直到現場民眾阻止，4人才罷手離去。IGNACIO忍著痛開車到醫院急診，診斷出氣胸、左肋骨骨折及左前胸等多處穿刺傷，一度發出病危通知，幸好救回一命。案發後引起軒然大波，4人的惡行更躍上國際媒體版面，4人向警局自首，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一二審法院審理後，將4人分別判刑6年至3年半不等刑期，全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。