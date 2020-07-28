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劉樂妍罵老賴導演關驊「厚顏無恥」「王八蛋」無罪確定

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▲▼「女版黃安」Fanny劉樂妍。（圖／記者孫于珊攝）

▲「女版黃安」Fanny劉樂妍，無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「女版黃安」的劉樂妍，因認為導演關驊積欠其他演藝人員薪資，2018年間登入微博網誌，張貼「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」文章，辱罵關男「厚顏無恥」、「王八蛋」，關男提告妨害名譽，劉女一審獲判無罪，關男上訴二審，高等法院審理後，仍判決劉樂妍無罪，全案確定。

關男提告指出，劉女因認為他長期積欠其他演藝人員之薪資，於2018年2月9日下午4時19分，在大陸地區河北省某飯店內，登入至微博網誌，公開張貼標題為「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？」之文章，內文含有「關驊導演：……你卻厚顏無恥……你真是一個王八蛋！！」等文字。關男因此認為劉女公然侮辱，足以貶抑關男之社會評價，因此提告，檢方對劉女提起公訴。

一審法院審理後，認為劉女雖指關驊「厚顏無恥」、「王八蛋」，但從言論前後文來看，可知劉女因認妹妹（繼父女兒）李松真遭關驊欠薪，故基於聽聞李松真所述遭遇、並閱覽對話紀錄內容後，做出評論；另外法院也認為她登出的文字未帶「階級、性別、出身背景」等歧視性用語，未造成關驊「普遍的社會性名譽」受損，因此判決劉女無罪。

關男上訴二審，高等法院開庭時，劉女因工作留在大陸地區，未曾出庭。而關驊認為劉女公私不分，並隨意使用三字經或五字經謾罵，對他來說是極大的侮辱。關男還說，劉女一度想和解，但「看到她那種態度，有夠囂張的」，就不想和解。

全案於28日二審宣判，高院仍以查無實證為由，駁回關男上訴，維持留女一審無罪，全案就此確定。

▼導演關驊控告藝人劉樂妍妨害名譽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼導演關驊，控告藝人劉樂妍妨害名譽，在高等法院前受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

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