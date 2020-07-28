電商今11點開賣幼中大童3款式兒童口罩　成人特殊色有戰神款「國昌黃」可搶

▲PChome 24h購物7/28上午11點現貨開賣5大MIT品牌兒童醫療口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商通路近期進貨上架兒童口罩，PChome 24h購物今（7/28）上午11點現貨一次販售5大MIT兒童醫療口罩，尺寸從幼幼款到大童都有，東森購物則是可一次入手80盒，大組數買起來補足庫存；蝦皮24h將於7/29中午12點加碼開賣中衛、順易利、宏瑋、恆大4個品牌在內共8款口罩，其中，中衛有迷彩雙色口罩可搶；松果購物也有特殊色供選購，除了最近搶手的薰衣草紫，另新增戰神款「國昌黃」。

PChome 24h購物今（7/28）上午11點現貨開賣成人及兒童醫用口罩，此次開賣兒童品項眾多，包括摩戴舒、CAiRE艾可兒、寶島、環保媽媽，友你Uneed等品牌，提供尺寸涵蓋幼童、中童、大童，以及平面、立體2款式，分別有單盒30片裝、50片裝，另依網站上架商品內容，有兒童+大人家庭組或搭配乾洗手、酒精擦濕巾等抗菌組合可選購，網路價269～999元不等，每組帳號單一品項限購一次，完成購買後，將可於24小時內收到口罩商品。

▲蝦皮24h於7/29中午12點再推口罩接力賽，其中有討論度超高的中衛迷彩雙色口罩。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物維持每日傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT淨新口罩，一盒50入，售350元。7/29中午12點起在蝦皮24h一次開賣4品牌在內共8款口罩，皆單盒50入，指定口罩更可一次購買5盒，補足高達300片口罩庫存，相關販售細節如下：中衛天空藍、迷彩雙色，售價300元，一人限購1盒；順易利醫療口罩，售399元，一人限購5盒；宏瑋醫療口罩，售429元，藍/綠/灰3色隨機出貨，一人限購5盒；恆大優衛醫用口罩，售399元，一人限購5盒。

▲特殊色口罩熱度不減，順易利成人醫療用平面口罩推出「國昌黃」。（圖／翻攝自松果購物）

松果購物開賣淨心、宏瑋、加利、順易利、艾可兒、台灣國際生醫等MIT醫療口罩，成人、兒童款式都能買到，皆為單盒50入，價格390～590元不等，單片價格區間7.8～11.8元，APP下單領券再折100元。對於想要特殊色的人，順易利成人醫療用平面口罩新上架戰神款「國昌黃」，台灣國際生醫則有限量100盒「薰衣草紫」。

東森購物開賣MIT成人、兒童醫用口罩，單盒50片裝，售價379元起，特別提供大組數8盒一組販售，最多可選擇購入10組，等於一次可採買80盒，換算下來，成人單片價格僅1.345元，兒童單片價格則約1.54元。此外，成人口罩另有5入袋裝規格，販售6、12、24袋，價格650～1,900元，滿足不同購買需求。