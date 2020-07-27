中印對抗升溫！印度再禁47款中國App...微信即刻停止服務

▲印度25日正式限制微信WeChat。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著中印緊張關係升溫，印度電子資訊技術部（MeitY）在6月底以維護國安微由，禁用了59款中國大陸App。不到一個月的時間，印媒今（27）日據消息人士報導，當局再次禁止47款中國大陸App，並進一步列舉一份應用程式清單，把275款中國大陸App列入待審清單。

根據印度《經濟時報》報導，在275款待審清單當中，可以看見阿里巴巴、騰訊、小米、新浪和網易遊戲等知名企業旗下的App，其中游騰訊遊戲代理的知名大逃殺手游 PUBG Mobile 也名列其中。

此次當局同樣以捍衛印度國家安全和公共秩序為由，禁止這些名單中的中國大陸App，並指稱這些應用程式會收集用戶個人資料，在未獲得授權的前提下，將數據發送到印度以外的地方，尤其是中國。

▲PUBG Mobile為《絕地求生》的手機版本。（圖／達志影像／美聯社）

微信身為在第一波受到禁止的應用程式，在25日正式開始限制身在印度的用戶發送及接收訊息，使得大量商戶叫苦連天，因為他們主要靠其與大陸生意聯繫，微信停用意味著與財富「失聯」，在封殺令出來後，他們紛紛在微信朋友圈，留下自己的電話和信箱。

在連續兩波的禁行行動中，目前受到印度禁止的中國大陸App總數來到106款。Google Play 與Apple Stroe 為了配合印度當局的新政策，已經下架這47款App。

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