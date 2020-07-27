越南99天0確診破功…峴港突新增「4本土病例」　急撤8萬「國旅」遊客

▲越南政府緊急撤離峴港8萬名旅客。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

越南峴港市周末新增4名確診，這也是越南自4月以來首起本土傳播病例，99天零確診紀錄破功；當局在27日緊急關閉該市14天，安排額外航班疏散約8萬名國內旅客，同時要求這些旅客返家後須自主隔離14天。

綜合外媒報導，越南政府27日發出聲明證實，峴港市在25日、26日新增4例確診，全部都是本土傳播個案，所有確診病患近期皆無出國紀錄，甚至沒有離開峴港。目前越南政府已經加派國內班機，準備疏散峴港市約8萬名國內旅客，預計需花上4天。越南衛生部門表示，撤離的8萬名國內旅客返家後，都必須進行自主隔離。

《路透社》指出，越南自疫情爆發後，快速進行了嚴格的隔離措施，目前全國確診數僅420例，且無人死亡。儘管如此，越南仍未開放外國旅客入境，因此國內旅遊盛行，許多越南民眾趁著機票折扣，前往各大熱門旅遊城市。

About 80,000 tourists will be evacuated from #Danang to prevent transmission of #COVID19 after confirmation of three positive cases therehttps://t.co/vvQeDyg2tV pic.twitter.com/apkJyr7y9k — Viet Nam Government Portal (@VNGovtPortal) July 27, 2020

目前峴港市所有的非必要商家都已勒令停業，禁止30人以上聚會，旅遊活動也暫停14天；就連首都河內也開始要求民眾戴上口罩，並保持社交距離。

本土病例再度爆發後，越南總理阮春福立刻下令警方加強打擊非法移民；據當地媒體報導，峴港警方26日逮捕了一名42歲中國籍男子，有消息指出他就是中國非法移民的犯罪集團主謀之一。不過，目前當局還未將新增的4起病例和非法移民畫上關係。

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