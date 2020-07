越南99天0確診破功…峴港突新增「4本土病例」　急撤8萬「國旅」遊客

▲越南政府緊急撤離峴港8萬名旅客。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

越南峴港市周末新增4名確診,這也是越南自4月以來首起本土傳播病例,99天零確診紀錄破功;當局在27日緊急關閉該市14天,安排額外航班疏散約8萬名國內旅客,同時要求這些旅客返家後須自主隔離14天。

綜合外媒報導,越南政府27日發出聲明證實,峴港市在25日、26日新增4例確診,全部都是本土傳播個案,所有確診病患近期皆無出國紀錄,甚至沒有離開峴港。目前越南政府已經加派國內班機,準備疏散峴港市約8萬名國內旅客,預計需花上4天。越南衛生部門表示,撤離的8萬名國內旅客返家後,都必須進行自主隔離。

《路透社》指出,越南自疫情爆發後,快速進行了嚴格的隔離措施,目前全國確診數僅420例,且無人死亡。儘管如此,越南仍未開放外國旅客入境,因此國內旅遊盛行,許多越南民眾趁著機票折扣,前往各大熱門旅遊城市。

