鐵桶焚童屍！甜美單親媽狠心殺4歲女　與同居男友藏屍3個月

▲符麗萍長相甜美，沒想到竟夥同男友殺害親生女兒。（圖／嫌犯社交網站）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡傳出一名25歲的單親媽媽符麗萍（音譯）不但聯手同居男友王世祥（音譯）殺害年僅4歲的親女兒，竟還冷血藏屍3個月，並將女兒的屍體裝進鐵桶內燒毀。據了解，女童的親生父親，也就是嫌犯的前夫日前上門時，因為找不到女兒進而報警，整起事件才曝了光。除了這名狠心的母親與她的男友外，警方還鎖定了另一名協助犯案的女性蔡若詩（音譯），三人目前都已遭到指控。

根據《東方日報》報導，現年25歲的符麗萍長相甜美，2015年5月和刺青師前夫註冊結婚，兩人雖育有一女Megan，但短命婚姻持續沒多久便宣告離婚。日前符麗萍的前夫上門要求與女兒見面，卻屢屢遭拒，驚覺有異，因此在20日向警方通報失蹤。警方調查後發現，兩人的女兒早已遭到謀殺，並迅速鎖定3名嫌犯。

經調查，25歲的符麗萍與33歲的同居男友王世祥2月在一間公寓內殺害4歲的Megan，並在藏屍3個月後，夥同另一名女子蔡若詩，在5月將女童的屍體運送至一間修車廠，再將屍體塞入一個鐵桶內焚燒，毀屍滅跡。

警方判斷，符麗萍2月就殺害女兒，但直到5月才焚屍，這段期間屍體可能就藏在家中，而她與男友疑似「伴屍數月」。不過據鄰居表示，這段期間並沒有察覺異狀，也沒有聞到異味。

▲嫌犯用來焚屍的鐵桶。（圖／警方）



根據《新明日報》報導，符麗萍的鄰居表示，她與男友大約是2年前搬到這處公寓，平時和鄰居沒什麼交集，只有偶爾碰到時會打個招呼。鄰居也說，先前經常會看到符麗萍與男友帶著女兒到公寓樓下玩耍，怎知竟會發生如此狠毒的事，大家也是看到新聞才驚覺社區內發生命案。

另一名女嫌蔡若詩的母親透露，女兒幾乎每個星期都會去兩人家過夜，說是要到該處「美甲」，因此並沒有多加干涉。她也說，2月時並沒有察覺到女兒有什麼不對勁的地方。此外，據蔡嫌母親表示，蔡若詩也是個單親媽媽，26歲那年就未婚生子，孩子跟Megan一樣大，已經4歲。

據了解，王世祥2018年曾因販毒、吸食毒品以及持有毒品遭到控告，而他先前也曾因蓄意傷人遭到控告。

符麗萍與王世祥將面臨謀殺與棄屍罪指控，蔡若詩則被控棄屍罪名。謀殺罪一旦成立，恐將被判死刑，而棄屍罪成立最高則可能被判7年有期徒刑。

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