奶奶過世請喪假！臭嘴男同事「妳超爽，有遺產」開訂PIZZA　被拗請客逼哭她

▲男同事調侃A女「妳超爽！大家都在放無薪假，妳可以休喪假。」（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「問一下大家都遇過哪些沒家教、真的應該請他去死的同事？」一名女網友日前在臉書《爆廢公社公開版》發起討論，先是分享A女同事因為奶奶過世要請喪假，卻有白目男同事狂酸「大家都在放無薪假，妳可以休喪假」，還調侃能分到遺產，甚至訂PIZZA要求請客，讓A女哭著離開，誇張的言行舉止讓一票網友也氣炸。

這位女網友文中貼出一段對話，是A女得知奶奶過世隔天和白目男的對話：

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白目男：欸妳超爽！大家都在放無薪假，妳可以休喪假，不用來上班還有支薪！

A女：我也不想請這種假……

白目男：那妳不要請唷！妳請了我找人揍妳！

A女：……那我怎麼送我阿嬤出殯？

白目男：欸妳剛剛自己說不請的耶！而且妳還可以分遺產！X妳最爽！以後妳是有錢人了！妳要請客！（講完後拿起電話訂披薩）

男同事冷言酸語相當傷人，A女同事最後哭著離開。看到對話後，其他網友都氣炸，忍不住為A女抱不平，「這種的我一定嗆到他滾」、「這已構成職場霸凌跟言語恐嚇」、「遇到這種的完全不想講上一句話」、「完全不好笑，超想揍人」、「男同事怎麼活到現在的」、「我想看後續，看看會不會有報應。」