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黑鯊3S、紅魔5S相約月底亮相！力拼華碩ROG Phone 3

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩亮出底牌，黑鯊、紅魔毫無保留。聯想推出旗下首款5G 電競手機Legion Phone Duel，同時間華碩推出遊戲手機 ROG Phone 3，毫無意外的搭載高通865+ 5G行動運算平台。就在玩家傳出 ROG Phone 3 的 6.59 吋 AMOLED 螢幕可破解使用 160Hz / 1 ms 更新率之際，小米旗下黑鯊科技預告 7 月 31 日舉辦發表會，相信登場的就是黑鯊遊戲手機3S。

今年碰上 5G 開台，串流遊戲將成一大議題，為了解決手機散熱與續航問題，華碩讓手機配上 6000mAh 大電池，並重新改造 ROG Phone 3 的散熱結構，利用全新的 3D 液態均溫版，能有效將熱能分散在各處，手機外殼亦採用散熱度較佳的玻璃材質，並外加第三代主動式空氣動力風扇，讓手機保持恆溫。

同樣看到散熱問題的，還有努比亞旗下的紅魔手機，已經開放預約的紅魔5S遊戲手機，最大亮點就是用「銀」來平均內部散熱，並且同樣搭配「冰風散熱盒」來提升手機遊戲的穩定性，還隔空嗆聲的宣布其觸控取樣率為 320Hz，比華碩 ROG Phone 3 的 270Hz 高出許多，其他相關規格預計將於 7 月 28 日公開。

另外一間廠商黑鯊（Black Shark）因小米、京東投資而成為焦點，今天上午宣布將於 7 月 31 日舉辦發表會，產品名稱不意外的話就叫黑鯊遊戲手機3S(Black Shark 3S)，從官方預告來看，預計還會推出騰訊版本。

而日前傳聞黑鯊手機3S螢幕更新率只有 90Hz，現在官方首波預告就直接破除謠言，預告將會採用 120Hz 更新率。此外，先前傳聞該款手機將會沿用 65W 雙電芯超級快充技術，不過也難保到時該款手機會採用小米最新的 120W 快充技術，至於實際情況為何，還是就等 7 月 31 日正式公開了。

至此，專注遊戲手機市場的已經有Legion Phone Duel、ROG Phone 3、Black Shark 3S 跟紅魔5S，受到新冠疫情(COVID-19)影響，手機遊戲市場大開，而 5G 時代來臨，串流遊戲又成一個話題，或許遊戲手機將成為 Android 陣營鎖定的新戰場。

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