小米「分割」旗下紅米　雷軍：各自發展能把小米做更好

▲紅米Redmi。（圖／翻攝微博／紅米手機）

大陸中心／綜合報導

2019年才剛開始，小米就展開新佈局，董事長雷軍3日透過微博公佈「全新獨立品牌紅米 Redmi」，並將於10日舉行新品牌發布會。據了解，紅米將成立公司獨自營運，並主攻電商市場，而新加入的金立原總裁盧偉冰將負責紅米的營運。雷軍表示，「把小米和紅米分開，各自按不同的方向發展，可以把小米品牌做得更好」。

據《證券日報》報導，由於紅米是小米旗下千元機型的品牌，產品主要定位在中階和入門機種，「一定程度上使得小米的品牌形像被低端籠罩，對於小米發力中高端造成了拖累，不如就將紅米單獨營運」。第一手機界研究院院長孫燕飆表示，「中高端系列產品注重高科技和產品創新，而中低端產品強調低成本、質量、高性價比，其實這兩方面本身就難以調和，拆分之後對於二者都是好事」。

▲全新獨立品牌紅米Redmi。（圖／翻攝微博／雷軍）

孫燕飆指出，「在目前小米海外最為成功的印度市場中，中低端的紅米系列恰恰是主力機型」，「拆分之後，可以發揮紅米在印度市場的優勢，更為專注」。事實上，中國的千元機市場比重在過去一年已逐步下降，從2017年的30%下滑到2018年11月份的20%，但是在海外市場，紅米的特色就凸顯出來，而剛加入小米的盧偉冰正好在印度市場有著豐富的經驗。

此外，在業內人士看來，小米選擇將紅米品牌獨立運營是借鑑了華為將榮耀品牌獨立營運的做法。孫燕飚說，「華為早期把榮耀拆分出來就是主攻線上中低端市場，華為則主攻線下中高端市場，但是在後來的發展中，榮耀也不僅僅是中低端，而是與華為形成了並列且各自明確的消費市場。未來紅米會如何發展要基於手機市場變化而變化」。

▲▼雷軍（左二）、盧偉冰（右一）。（圖／翻攝微博／雷軍）

目前，小米集團旗下擁有小米、紅米、美圖、針對印度市場的高階手機品牌POCO，以及遊戲手機品牌黑鯊等五個手機子品牌。孫燕飚指出，目前智慧手機市場已經逐漸飽和，加上5G時代的來臨，使得今年消費者換機更多持觀望態度。

他說，小米可以依照不同市場特點推出不同手機品牌，這是對市場所能做到積極的應對，然而就算目前紅米定位在中低階手機市場，之後也未必就只能做中低階，相信小米會根據市場的需求變化，去調整各品牌的發展路線。