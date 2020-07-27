改裝車噪音令人厭！花蓮警深夜加強攔查　開罰禁行駛

▲花蓮分局針對易有改裝車行經路段，實施機動攔檢勤務。（圖／花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

改裝車輛的噪音令人厭惡，為讓民眾有良好的生活品質，花蓮分局於日前配合監理站及環保局執行聯合稽查，以強化交通執法，從今年初至今已取締132件改裝車輛，警方強調，為維護行車安全及確保用路安全，取締不法改裝車輛絕不手軟。



花蓮分局針對轄內易有改裝車行經路段實施機動攔檢勤務，對於改裝車輛加強攔查取締，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，「拆除消音器，或以其他方式造成噪音」可處罰新台幣6000以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

花蓮分局表示警方執行取締攔查改裝車勤務，遏止違規，是為維護居民良好的生活品質及交通安全，尤其是暑假期間，為防制青少年有不良的駕車行為，因此針對轄內易發生危險路段，採取巡邏機動攔查及定點守望方式，除了改裝排氣管等重大違規外，也會持續加強取締危險駕車、無照駕駛、闖紅燈，確保道路交通安全。

▲對於改裝車輛加強攔查取締，處以罰鍰並強制禁止行駛。

花蓮警分局呼籲用路人勿違規，並遵守交通規則，警方將持續稽查，遏阻危害，維護花蓮市區道路安全，讓所有道路使用者「合法用路，平安回家」。



維護行車安全是警方的責任，一方面加強取締違規駕駛，以提升民眾守法意識，導正民眾安全駕駛行為，一方面加強勸導，以導正民眾安全駕駛習慣，惟有對於交通安全執法不鬆懈，才能確保道路行車安全。

►我該答應女友嗎？