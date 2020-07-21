嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

▲劉姓男子因不滿鄰居時常發出噪音，氣憤之下竟在樓梯間手扶梯偷抹油。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

劉姓計程車司機因不滿樓上林姓鄰居長期發出噪音，一氣之下竟在屋內加裝「震樓器」，不定次連續敲擊2、3樓間樓板，影響林家居住安寧，甚至，他也曾在樓梯扶手上塗抹不明油漬，妨害鄰居通行安全。面對劉男種種惡意行為，林家氣憤告上法院，近日法院判決結果出爐。

林男與父母、弟弟同住在新北某公寓，他無奈表示，2017年5月起家中就常出現擾人的聲響及振動，經查才發現，原來是樓下劉姓鄰居在2、3樓間樓板加裝震樓器，藉此干擾他們全家的居住安寧。林男再控訴，劉男甚至還趁無人之際，偷偷在樓梯間上塗抹不明油漬，害他年邁、行動不便的媽媽經過時差點跌倒，對此，他因實在忍無可忍，決定提告。

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▲劉姓男子因不滿鄰居時常發出噪音，氣憤之下竟購買「震樓器」安裝在家中天花板報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上劉男承認有裝設「震樓器」，但他辯稱，是因林家長期發出搬重物等拖拉噪音，嚴重影響他安寧，所以才裝上此設施反擊，過去也曾買過高爾夫球桿回敲，劉男強調，只有林家人發出聲響時，他才會敲回去，且大多都是白天敲，最晚不超過晚上10點，根本不不至於影響睡眠。

另針對手扶梯抹油的惡作劇，他坦承有抹潤滑油，目的就是希望對方可以摸到，但就算如此，他反駁稱通行者仍可使用手側邊和下方鐵柱通行，自己行為並無造成太大困擾。

新北地院審理時，刑事部分法官依強制及強制未遂罪，判劉男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；至於民事部分，林家人求償150萬元，法官審結判他需賠償24萬，且不得再做出任何妨害居住安寧的行為。全案仍可上訴。

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