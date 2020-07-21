　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲樓梯（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉姓男子因不滿鄰居時常發出噪音，氣憤之下竟在樓梯間手扶梯偷抹油。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

劉姓計程車司機因不滿樓上林姓鄰居長期發出噪音，一氣之下竟在屋內加裝「震樓器」，不定次連續敲擊2、3樓間樓板，影響林家居住安寧，甚至，他也曾在樓梯扶手上塗抹不明油漬，妨害鄰居通行安全。面對劉男種種惡意行為，林家氣憤告上法院，近日法院判決結果出爐。

林男與父母、弟弟同住在新北某公寓，他無奈表示，2017年5月起家中就常出現擾人的聲響及振動，經查才發現，原來是樓下劉姓鄰居在2、3樓間樓板加裝震樓器，藉此干擾他們全家的居住安寧。林男再控訴，劉男甚至還趁無人之際，偷偷在樓梯間上塗抹不明油漬，害他年邁、行動不便的媽媽經過時差點跌倒，對此，他因實在忍無可忍，決定提告。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼ 天花板。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉姓男子因不滿鄰居時常發出噪音，氣憤之下竟購買「震樓器」安裝在家中天花板報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上劉男承認有裝設「震樓器」，但他辯稱，是因林家長期發出搬重物等拖拉噪音，嚴重影響他安寧，所以才裝上此設施反擊，過去也曾買過高爾夫球桿回敲，劉男強調，只有林家人發出聲響時，他才會敲回去，且大多都是白天敲，最晚不超過晚上10點，根本不不至於影響睡眠。

另針對手扶梯抹油的惡作劇，他坦承有抹潤滑油，目的就是希望對方可以摸到，但就算如此，他反駁稱通行者仍可使用手側邊和下方鐵柱通行，自己行為並無造成太大困擾。

新北地院審理時，刑事部分法官依強制及強制未遂罪，判劉男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元；至於民事部分，林家人求償150萬元，法官審結判他需賠償24萬，且不得再做出任何妨害居住安寧的行為。全案仍可上訴。

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
韓國瑜任內著名地標要拆了！「愛河．愛之鯨」退場原因曝光
獨家曝光／民眾黨員大會Logo長這樣　拚5千黨員出席熬過滅黨
一張圖看懂！　經濟部親曝「三倍券卡套」貼心用途
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

形象調查官「藝人級顏值」驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

又有大陸無名漁船越界！金門海巡發射霰彈槍警告　押返料羅港

嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

中壢妹搭客運被噁男問罩杯…她感覺衣服裡「有東西」　一路崩潰到台北

獨／知名泌尿科女醫被盜照！「代言」10醫療騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

詐騙新手法！　要求職者給健保卡辦勞保...拿去領三倍券

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

形象調查官「藝人級顏值」驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

又有大陸無名漁船越界！金門海巡發射霰彈槍警告　押返料羅港

嫌樓上鄰居太吵！運將裝「震樓神器」回擊挨告　一審判賠24萬　

屏東檢舉國道「路隊長 」暴增　半年616件...三寶駕駛狂申訢慘被打臉

中壢妹搭客運被噁男問罩杯…她感覺衣服裡「有東西」　一路崩潰到台北

獨／知名泌尿科女醫被盜照！「代言」10醫療騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

詐騙新手法！　要求職者給健保卡辦勞保...拿去領三倍券

被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

中職／謝謝富邦給我機會　郭俊麟：和藍白球衣特別有緣

獨／長庚醫院新冠疫情期間「逆勢調薪」　每人還加發2萬元慰勉金

花30萬買打手原因曝！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　「K哥」：他看起來很欠打

街口託付寶投資規模破億元　金管會打臉：未核准要注意風險

男歌手爆「河濱公園中暑暈倒送醫」！　頂高溫練跑...背後真相超鼻酸

猴群「搖牆」釀坍塌！母子睡夢中被壓死　一家7口剩2人

柯文哲續辦雙城論壇　「堅持兩岸交流」拚2024選總統的成績單

接棒劉以豪演純情暖男　范少勳遭經紀人大爆「渣男本色」

全中運／林崇佑摘金「跪地叩首」爆哭　獻給情同母親的教練

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

青峰被恩師告　現身北院開庭

即／台中大里轎車失控8連撞　1騎士遭壓車底搶救中

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

學妹戀上前男友...女警惡整「私德敗壞」！她無奈調職

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

辣妹「隔著內褲」撫摸　58分鐘錄音檔曝光

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

即／台南恐怖下水道！2人作業救出送醫身亡

更多熱門

相關新聞

遇上惡鄰居 崩潰！律師教你惡鄰條款3招破解！｜行動法庭 第74集

遇上惡鄰居 崩潰！律師教你惡鄰條款3招破解！｜行動法庭 第74集

台灣地狹人稠，都會地區寸土寸金，大多數的人住在集合式住宅，一個社區動輒百戶以上，戶戶相連，住宅擁擠的情況下，要是碰到惡鄰，真的會是一場夢魘。如果碰上惡鄰，你該怎麼辦呢？是忍氣吞聲，還是可採取什麼法律途徑制止？看今天的行動法庭，你可以學到很多的招數。行動法庭邀請到恩典法律事務所所長蘇家宏律師，台北市大安區大學里里長吳沛璇，不動產經紀人陳泰源一起來討論。

聯合稽查重機界法拉利噪音超標

聯合稽查重機界法拉利噪音超標

金山警與環保局聯合取締改裝車

金山警與環保局聯合取締改裝車

以前被羞辱　男性侵小學老師報復

以前被羞辱　男性侵小學老師報復

遭諷越南太太聽不懂　夫心疼求償46萬

遭諷越南太太聽不懂　夫心疼求償46萬

關鍵字：

噪音樓梯間震樓器手扶梯抹油擾鄰報復

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面