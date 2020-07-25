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不止旅遊景點爆人潮　水果、蘭花種苗內外銷也熱絡…紙箱需求旺

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▲立法院顧問、安泰醫院榮譽院長蘇清泉等人關心生產紙箱工廠面臨的產業問題，允諾協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲立法院顧問、安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右二）等人關心生產紙箱工廠面臨的產業問題，允諾協助 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣疫情趨緩，內需產業加溫，供應包裝用品等紙箱的屏東縣萬丹鄉許國輝經營的紙箱廠，正全力趕工，滿足市場需求，立法院顧問、屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關心其生產狀況，25日偕同廈南村長蕭朝琴，助理曾煜超等人到其工廠拜訪，由於紙箱扮演內外銷尖兵角色，其面臨土地及工廠登記等問題，蘇清泉允諾協助。

▲立法院顧問、安泰醫院榮譽院長蘇清泉等人關心生產紙箱工廠面臨的產業問題，允諾協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼紙箱生產、蘇清泉（右二 ）關心紙箱產業面臨問題。

▲立法院顧問、安泰醫院榮譽院長蘇清泉等人關心生產紙箱工廠面臨的產業問題，允諾協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣農特產業佔極重要地位，其中蘭花種植包含文心蘭與蝴蝶蘭約17公頃，年產值超過20億元；2019年的金鑽鳳梨外銷高達8億元，蓮霧也空運至加拿大市場，這些農特產品也如期順利內外銷，裝填紙箱扮演重要角色。

製作紙箱，從紙板進貨、印刷、切割、組裝，依魚產、水果、花卉等不同種類，必須不同的規格與包裝，必須靠著工廠員工上下一心，才能如期交貨，過程很的辛苦。

在萬丹鄉經營紙箱工廠的許國輝，供應紙箱贏得業者信賴，疫情趨緩，紙箱需求轉旺，為滿足市場需求，員工全力趕工。

蘇清泉、蕭朝琴等人關心其經營紙箱工廠生產及經營面臨狀況，今天到其經營的工廠關心，發現工廠面臨土地使用及工廠登記等問題，亟待協助，允諾想辦法協助，讓其能全力生產紙箱，協助縣內農特產品拚內銷，並打國際盃，提升農漁民收益。

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